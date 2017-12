Los creadores de 'Los Simpsons' responden a la eterna pregunta sobre la edad de Maggie

Una de las grandes preguntas sin respuesta de Los Simpson es por qué Maggie, la pequeña de la familia, sigue siendo un bebé 27 años después del comienzo de la serie.

Los creadores de la mítica familia amarilla se han referido, por fin, a esta cuestión. Ha sido gracias a Brian Fink, un televidente que decidió tentar a la suerte y lanzar la pregunta que reconcome a muchos de los fans de estos dibujos:

Umm I'm confused. This is the first time I'm watching @TheSimpsons in forever.... how is Maggie still a baby with a pacifier? Shouldn't she be in college by now?!? 🤔