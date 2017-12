Paula Echevarría pone los puntos sobre las íes a quien la acusa de exponer a su hija

La actriz Paula Echevarría ha disfrutado de la nieve este puente en Baqueira Beret con amigos y con su hija. A través de su cuenta de Instagram, que siguen más de dos millones de usuarios, ha ido compartiendo instantáneas en el telesilla, posados en la nieve y vídeos deslizándose en trineo.

En algunas de esas publicaciones aparece la niña. La actriz ya había mostrado en anteriores ocasiones a su hija Daniella, de 9 años, a través de esta red social. Según ha compartido la intérprete a través de Stories —publicaciones efímeras que desaparecen a las 24 horas—, un usuario de quien no muestra el nombre ni la foto de perfil le afeó que lo hiciera.

"Cuando ellas quieren exponerlas todo está bien. Cuando van de tontas, no cámaras", se podía leer en el pantallazo del comentario que colgó la actriz. "Yo no soy lista ni tonta, sólo me ciño a una realidad. La niña la expone continuamente y si la expone se tendrá que atener a las consecuencias. A mí no me importa que la exponga, ¿ehhhh?", continuaba la crítica.

Echevarría quiso responder a ese usuario con un extenso comentario del que dejó constancia también en Stories. Con tono molesto, la actriz aclaró que no le preocupa la exposición de su hija, sino el acoso que "sufre cada día por parte de los parparazzi para conseguir esas fotos (5, 6, 7, 8 y los que hagan falta apuntándola con una cámara en el cole, en el parque, paseando, en la playa o donde sea sin preguntarse si es lícito)".

La actriz completó su publicación con varios hashtags alusivos, como #MiHijaEsMíaYDeSuPadre #NosotrosDecidimosCómoCuándoYDónde #NoALaPersecuciónDeMenores.

