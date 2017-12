Una periodista de TVE triunfa con su reflexión sobre "tener estudios"

La periodista de Televisión Española Ana Ruiz Echauri ha compartido una reflexión en cuenta de Twitter que se ha viralizado en pocas horas.

"Cada vez que leo a alguien despreciar a otros por "no tener estudios" se me revuelven las tripas. Es de un clasismo inmundo. El criterio no lo dan los estudios ni los títulos. Tampoco dotan de humanidad", aseguraba la periodista.

Su mensaje tiene en menos de un día más de 2.700 Me gusta y numerosas respuestas.

Muchos tuiteros han querido comentar esta reflexión añadiendo mensajes al tuit.

Entiendo y comparto tu enfado contra los que se protegen con el título, pero la formación (reglada o no) y el conocimiento siempre serán escudo y arma contra la ignorancia. 10 de diciembre de 2017

Completamente de acuerdo, pero es que no siempre los títulos eliminan la ignorancia. — Ana Ruiz Echauri (@anaruize) 10 de diciembre de 2017

Cada vez que veo en mi curro a compañeros/as (administrativos de mierda que se deben creer ingenieros aeronáuticos) hablar con desdén a las mujeres de la limpieza tengo que contar hasta 10 para no darles un bofetón — Shattered Soul (@Almarrota) 10 de diciembre de 2017

Actitudes como ésa me sacan de mis casillas... — Ana Ruiz Echauri (@anaruize) 10 de diciembre de 2017

A mí me da rabia que gente sin estudios se vea incapaz de algo sólo por no tener estudios. O, lo que es peor, que se vea inferior.



Eso me repatea. — el señol javiel (@eljaviel) 10 de diciembre de 2017

Mi madre siempre decía que alguna gente pasa por la universidad pero la universidad no pasa por ellos. Nadie es nunca más que otro — Ana Quesada (@AnaTidel) 10 de diciembre de 2017

Es catetismo puro, también. Conozco mucho encorbatado con estudios más que superiores que, en fin, lejos, bien lejos. — Íñigo Sota (@InigoSota) 10 de diciembre de 2017