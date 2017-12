A Carlos Boyero no le ha gustado la última de 'Star Wars' y en Twitter pasa lo que te estás imaginando

Eduardo Parra via Getty Images

Carlos Boyero ha visto la última entrega de la saga Star Wars, Los últimos Jedi, y no le ha gustado nada. El crítico de El País ha publicado una dura reseña de la película titulada Más de lo mismo, qué matraca.

El texto incluye frases tan contundentes como esta: "En medio de esa apoteosis de batallas, ruidos y efectos especiales me quede frito. Y son varias generaciones las que siguen este show galáctico como creyentes. Benditos sean. Cómo les envidio".

La última entrega de #StarWars no ha gustado al crítico Carlos Boyero https://t.co/EeUH55AzsG — EL PAÍS (@el_pais) 12 de diciembre de 2017

Que a Boyero no le haya gustado la película no tiene mucho de sorprendente: tiene una labrada aureola de "crítico duro". Lo que no es tan habitual es que se convierta en trending topic, como ha ocurrido este martes. Su valoración de la última entrega ha generado una verdadera oleada de comentarios y bromas.

Estos son algunos:

Pensé que Carlos Boyero era Trending Topic porque al fin le había gustado una película — LCDF (@LCDFutbol) 12 de diciembre de 2017

"Carlos Boyero" #StarWarsLosUltimosJedi



Star Wars es al cine lo que Starbucks es al café



(salvando la primera trilogía) — eduardo berazaluce (@eduardobera) 12 de diciembre de 2017

Carlos Boyero cabalgando hacia la puesta de sol mientras recuerda los tiempos donde todo era muy serio. — Albert Galdor (@pr17comic) 12 de diciembre de 2017

Si Carlos Boyero hiciera una crítica de mi vida: pic.twitter.com/6pdt6MFgnf — Olalá de fua (@olaladefua) 12 de diciembre de 2017

Voy a intentar ser amable: leería antes a Carlos Boyero una crónica de 17.000.000 de palabras sobre algo que le desespera que un solo tweet vuestro sobre algo que os apasiona — Javier R. Rodríguez (@CafeDeRick) 12 de diciembre de 2017

Critican a Carlos Boyero por poner a parir la última de Star Wars. Yo personalmente considero que desde El retorno del Jedi todo ha sido una gigantesca estafa y me cago mil veces en George Lucas. — Hezmick (@hezmick) 12 de diciembre de 2017

Seguro que Carlos Boyero es de los míos y sabe que la mejor película de la saga de #StarWars es #Spaceballs. pic.twitter.com/XYQ2b5D6L5 — Roberto Martín (@robbhaifisch) 12 de diciembre de 2017

Mi peor pesadilla es que muero, veo pasar la película de mi vida y al final del túnel está Carlos Boyero diciendo: 'Me ha parecido una puta mierda' pic.twitter.com/deejVROF0L — Pilar de Francisco (@pilardfrancisco) 12 de diciembre de 2017

Que a Carlos Boyero no le gusten las 6 ó 7 últimas películas de Star Wars entra dentro de lo previsible si lo sigues habitualmente.

La paradoja viene cuando cierta gente se enfada porque no le gusta la crítica de Boyero a dicha película. Para gustos los colores. #TodoBoyero #Fan — Edu Santa Ruesgas (@EduElSanta) 12 de diciembre de 2017

Alucino con toda la gente que se está metiendo con Carlos Boyero por opinar negativamente de una película que la mayoría de los que le están criticando ni han visto. Cuánto fanboy a ciegas, no? — Eduardo Bernal 🎥📚 (@bernax16) 12 de diciembre de 2017