Antonio Orozco valora la versión de 'Mi héroe' de Cepeda en 'OT'

Cepeda se jugó este lunes su permanencia en la Academia de Operación Triunfo frente a Mireya con Mi héroe, una canción de Antonio Orozco. En un principio, el concursante había elegido para lucirse el tema Until it's gone, de Linkin Park, pero siguió el consejo de los profesores, y cambió de estilo.

Cepeda es seguidor de Orozco —curiosamente participó en La Voz pero no fue a su equipo, sino que se decantó por irse con Malú por ser "la más guapa"— y ya en la gala 5 cantó Estoy hecho de pedacitos de ti con Miriam. Su versión de Mi héroe no sólo le valió salvarse de la expulsión, sino unas bonitas palabras de su autor.

#OtGala7 #MiHeroe las canciones a veces saben más que nosotros mismos, hoy quizás todo tiene más sentido. Gracias a #cepeda por tanto cariño en su interpretación. — Antonio Orozco (@antoniorozco) 11 de diciembre de 2017

El gesto del artista, cuyo tuit supera los 8.000 favoritos y los 3.400 retuits en menos de 12 horas, despertó las alabanzas de sus seguidores y de los de Cepeda.

no sabes la ilusión que le hará a Cepeda leer tu mensaje. Eres muy grande. — sapoconcho 🐢 (@rheeftme_) 11 de diciembre de 2017

Pese a todo, Cepeda terminó siendo de nuevo uno de los nominados de la noche y deberá enfrentarse a Raoul en la próxima gala, la octava.