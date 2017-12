Críticas mordaces al vestido de novia de Ana Boyer

Ana Boyer y Fernando Verdasco se casaron el 7 de diciembre en la paradisiaca isla de Mustique (San Vicente y las Granadinas). Todo fue en la más estricta intimidad hasta que llegó el último número de ¡Hola! que adelantó la publicación al lunes para hacer pública la exclusiva de la boda. Entre otros detalles del enlace, la revista muestra las primeras imágenes del sonado vestido de novia de Boyer. Estas fotografías han llevado a multitud de comentarios negativos sobre el vestido.

Los detalles del diseño, un vestido firmado por Pronovias palabra de honor de corte sirena con escote corazón de tejido bordado y pedrería de cristal con aplicaciones de encaje de guipur, se habían filtrado anteriormente.

Uno de los puntos que más intriga generaba y, que ahora más críticas está recibiendo, son una especie de manguitos a juego con el guipur del vestido en los que se engancha un velo de tul de tres metros y medio, que se quitó para la celebración.

El lunes 11 de diciembre por la tarde se hizo pública la exclusiva, aunque antes los tertulianos de Sálvame ya habían comentado el vestido. "No puedes llevar palabra de honor si tienes pellejete", sentenció Alba Carrillo en el programa de Telecinco, a lo que añadió: "Para ponerte este tipo de vestidos tienes que hacer ejercicio". La modelo acompañó su crítica de unos gestos cogiéndose las axilas en los que bromeaba sobre la forma física de Boyer.

Sin embargo, esta no ha sido la única burla que le han hecho a la hija de Isabel Preysler y su vestido de novia. Alessandro Lecquio comentó el 12 de diciembre en El programa de Ana Rosa que Boyer iba "vestida de Pretty Woman" a lo que añadió que "esos guantes largos [refiriéndose a las mangas del vestido] solo llevan a pensamientos pecaminosos". Mientras tanto, sus compañeros del programa soltaban comentarios del tipo: "Se ha acabado todo el guipur de Barcelona".

En las redes sociales, las comparaciones y las críticas al atuendo nupcial de Boyer también se han sucedido al hacerse públicas las imágenes.

Mucha Preysler, mucho Caribe y mucha tontería, pero a mí me dicen que el vestido de novia de Ana Boyer está sacado de un programa de bodas gitanas y me lo creo.

Pues que queréis que os diga, no me gusta el vestido de novia de la Boyer, parece que va desnuda... vale que tiene cuerpazo, pero yo no me casaría así 👎🏻