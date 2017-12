Dura bronca en redes entre Laura Escanes y la youtuber Soy una pringada

Laura Escanes y Esti Quesada, la youtuber conocida como Soy una pringada, han protagonizado una agria polémica en Twitter, donde se han cruzado varios comentarios irónicos.

Todo comenzó con el comentario de una usuaria a Soy una pringada, en el que señalaba que su apariencia física y su actitud son un personaje. El mensaje no sentó bien a la youtuber, que contestó con un mensaje bastante ácido:

Sí amigas, lo de youtube es un papel. Cuando acabo de grabar me quito el traje de gorda, me pongo un gloss natural y soy Laura Escanes. https://t.co/eA3hjiFW2H

A Laura Escanes no le juzgó que Soy una pringada se refiriese a ella, y decidió contestar con un irónico: "Ya te gustaría, bebé".

La influencer y mujer de Risto Mejide ha sido duramente crítica por esas palabras y varios tuiteros la acusaron de "frívola y básica". Escanes se defendió de las acusaciones:

Ser básica es pensar que me he metido con su físico por decir que ya le gustaría. Thanks.