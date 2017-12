Ir a un examen con chuleta y ser suspendido está dentro de lo posible: la chuleta no incluye lo que preguntan, no se es capaz de descifrar la propia letra, el profesor la descubre... Hay un montón de posibilidades. Lo de ir a un examen, que te pregunten lo que llevas en la chuleta y aún así fallar... ya es más difícil. Pero un concursante de Ahora Caigo lo ha conseguido.

Este lunes, un participante del programa de Antena 3 presentado por Arturo Valls acudió con una camiseta de Capitán América (uno de los héroes más conocidos de Marvel) y tuvo la inmensa suerte de que le cayese una pregunta sobre ese mismo personaje: "¿Qué es Steve Rogers en Los Vengadores?". Tenía tres opciones y no acertó, a pesar de que tenía la respuesta en su camiseta:

El tuit que capturó el momento de su fallo ha logrado casi 3.000 retuits y ha generado además decenas de comentarios de estupefacción, incredulidad e indignación:

Este chico es como el que se pone una camiseta de Nirvana o the Ramones solo porque está de moda, sino no me lo explico...