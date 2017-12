El #Metoo no afecta a Trump: la Casa Blanca rechaza investigar al presidente por acoso sexual

Parece que Trump es intocable. Este lunes, la Casa Blanca ha rechazado las peticiones de una investigación del Congreso sobre las múltiples acusaciones de acoso sexual por parte del presidente a varias mujeres. La institución ha alegado que el pueblo estadounidense se expidió sobre el asunto al hacerle presidente.

Han sido varios senadores demócratas los que le han pedido al mandatario de renuncie debido a este asunto, mientras que un grupo de 54 congresistas han respaldado un pacto de las denunciantes a realizar una investigación.

Ante esto, cabe recordar que la primera gran marcha en contra de Donald Trump tuvo rostro de mujer y estuvo convocada por varias mujeres que salieron a las calles en contra de un presidente machista, misógino, xenófobo y racista.

Han sido tres de las mujeres que afirman haber sido acosadas por Trump antes de que se postulara a la presidencia las que han instado al Congreso a investigar su comportamiento. Las tres hablaron públicamente durante la campaña presidencial del año pasado y han explicado que han vuelto sobre el tema debido al clima actual, ya que varias personalidades políticas y de Hollywood de Estados Unidos han sido acusados de agresiones sexuales.

ROMPER EL SILENCIO

Durante los últimos meses, cientos de mujeres han roto su silencio sobre el acoso que han sufrido por parte de hombres poderosos que utilizan este poder para abusar de ellas. Todo esto estalló con las acusaciones que señalaron al magnate del cine Harvey Weinstein.

Por eso, durante las últimas semanas se ha criticado la normalización de estos comportamientos y la pasividad por parte de algunos poderes públicos ante estas situaciones. "El ambiente es distinto", ha dicho Samantha Holvey, quien afirma que Trump se comportó de manera inapropiada cuando ella concursaba en el certamen de belleza Miss USA, al aparecer tras bastidores cuando estaba desnuda, al igual que otras compañeras. "Intentémoslo nuevamente", ha agregado, al explicar por qué repite las acusaciones.

"INVESTIGAR LA MALA CONDUCTA SEXUAL DE TRUMP"

Rachel Crooks, quien afirma que el multimillonario la besó en la boca a la fuerza en 2005 después de que ella se presentara en la Trump Tower, instó a los legisladores a "dejar de lado sus afiliaciones partidarias e investigar la historia de mala conducta sexual del señor Trump". Resulta impactante que tantas mujeres hayan acusado al presidente de una de las primeras potencias mundiales de acoso sexual y esto haya pasado inadvertido ante la justicia.

Crooks ha dicho confiar en que Trump sea puesto "al mismo nivel" que "Weinstein y los otros hombres que fueron responsabilizados por su reprobable comportamiento". Jessica Leeds, quien dice que Trump la toqueteó en un vuelo comercial hace décadas, ha opinado: "No responsabilizamos a nuestro presidente por lo que es y por quien es".

LA CASA BLANCA LO NIEGA

La Casa Blanca rápidamente desestimó las acusaciones como "falsas". "El momento y lo absurdo de estas afirmaciones falsas dicen mucho y la campaña de publicidad que ha comenzado no hace más que confirmar los motivos políticos que hay detrás", ha sostenido un comunicado de la Casa Blanca.

Dirigiéndose a los periodistas, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el presidente "ha abordado directamente estas acusaciones y las ha negado".

"Esto tuvo lugar mucho antes de que fuera elegido presidente y el pueblo estadounidense tuvo una elección decisiva, apoyó al presidente Trump", dijo Sanders. "Sentimos que estas acusaciones han sido respondidas a través de ese proceso".

TRUMP "DEBERÍA RENUNCIAR"

Kirsten Gillibrand, senadora demócrata de Nueva York, ha dicho a CNN que Trump debería "renunciar de inmediato".

"El presidente Trump ha cometido un abuso de acuerdo con estas mujeres", ha afirmado. "Y son acusaciones muy creíbles. Creo que debe renunciar de inmediato y, si no lo hace, deberíamos tener la investigación", ha añadido.

Los senadores demócratas Cory Booker de Nueva Jersey y Jeff Merkley de Oregon también han pedido que Trump renuncie.

El senador demócrata Ron Wyden ha respaldado la petición de una investigación en el Congreso, lo que parece poco probable dado el control republicano de ambas cámaras.

"Estas mujeres tienen razón", escribió en un tuit. "Si @realDonaldTrump no renuncia, el Congreso debe investigar las denuncias de muchas, muchas mujeres, de que las agredió sexualmente y las acosó. Nadie está por encima de la ley".

These women are right. If @realDonaldTrump won't resign, Congress must investigate allegations by many, many women that he sexually assaulted and harassed them. No one is above the law. https://t.co/ySP9DVUgLP