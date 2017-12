El PP lleva al Congreso una modificación del Código Civil para considerar a las mascotas seres vivos y no cosas

Este martes el Congreso debate algo más que Cataluña (¡Bravo!). Se debatirá una ley propuesta por el PP, con la que se pretende reformar el Código Civil para que los animales no sean considerados jurídicamente "cosas". Es decir que gocen de sus propios derechos y no se consideren un bien más de las personas. Se trata de una iniciativa que llega después de una proposición no de ley de Ciudadanos, debatida y apoyada por la mayoría del Congreso en febrero de este año, y que abrió el debate sobre esta materia.

La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) ha animado a todos los diputados en el Congreso a votar a favor de la ley del PP. Para la APDDA este texto supone un "paso histórico", así como "el arranque de una nueva conciencia jurídica en la que todos los animales serán sujetos de derechos bajo la protección de las leyes".

El coordinador de la asociación, el exdiputado de Chunta Aragonesista Chesús Yuste, ha señalado que esta nueva visión jurídica deberá conducir a la sociedad española a abordar, "más temprano que tarde", una nueva reforma del Código Penal, acorde, también, a esta nueva actitud de proteger la vida y la dignidad de los animales, así como la aprobación de una ley estatal de protección animal.

DESPUÉS PEDIRÁ CAMBIOS EN LA REDACCIÓN

La APDDA ha anunciado, además, que promoverá enmiendas para que este régimen protector se extienda a más ámbitos, ampliando el alcance de la reforma.

La ley que el PP lleva a debate no sólo reformará el Código Civil, sino también la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de que las mascotas sean consideradas sujetos de derecho. El portavoz de los "populares" en la Cámara Baja, Rafael Hernando, ha explicado que los animales domésticos, deben contar con derechos, aunque ha recordado que esta situación "también implica obligaciones para los tenedores de animales".

El texto busca modificar varios artículos relativos al convenio regulador en los divorcios, separaciones o nulidad matrimonial, con el objetivo de añadir nuevos puntos que regulen el destino de las mascotas en el que, según el texto que proponen, debe primar el interés de los miembros de la familia y del bienestar del animal, "pudiendo preverse el reparto de los tiempos de disfrute si fuere necesario".

Los "populares" también pretenden evitar que los animales de compañía puedan ser embargados a sus dueños ante impagos de rentas, que las mascotas no entren en el pacto de extensión de la hipoteca y propone incluir como bienes inmuebles los viveros, palomares, criaderos o colmenas, entre otros hábitats animales, siempre y cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el objetivo de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente.

CIUDADANOS ABRIÓ EL DEBATE

El PP ha denunciado que, en la sociedad actual, los animales son apropiables y objeto de comercio entre los hombres. "La relación de la persona y el animal, sea éste de compañía, doméstico, silvestre o salvaje, es una relación de propiedad privada, si bien ha de ser modulada por la cualidad de ser dotado de sensibilidad sobre la que recae dicha propiedad", apunta el documento, recogido por Europa Press.

"Así, tanto las facultades de uso y disfrute del animal, como la de disposición sobre el mismo, han de respetar tal cualidad", apuntan los 'populares', que señalan que, en este caso, el dueño deberá de ejercitar dichas facultades atendiendo al bienestar del animal, evitando el maltrato, el abandono o la provocación de una muerte cruel e innecesaria.

Esta iniciativa del PP llega después de una proposición no de ley de Ciudadanos, debatida y apoyada por la mayoría del Congreso en febrero de este año, y que abrió el debate sobre esta materia. La formación naranja también estuvo respaldada por 243.000 firmas a través de la plataforma digital change.org que se hicieron llegar a la Cámara Baja.

PACMA DEFIENDE QUE NO ES SUFICIENTE

PACMA opina que, pese a este avance, el texto de la propia proposición reconoce que los animales seguirán considerándose propiedades objeto de comercio, siempre que no afecte a la condición reconocida de seres sensibles, debiendo sus propietarios, por tanto, evitar su maltrato, abandono o muerte cruel e innecesaria.

"Aunque el texto concluye que lo deseable sería que ese régimen protector vaya extendiéndose progresivamente a los distintos ámbitos en que intervienen los animales, resulta paradójico que se pretenda reconocer su condición de seres sensibles, pero se siga permitiendo su explotación en granjas, su venta en tiendas o su uso en espectáculos", dicen desde el partido animalista.

PACMA reclama que se ponga en marcha la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales, que denomina Ley Cero, y que presenta en mayo en el Congreso de los Diputados. Ya ha sido firmada por más de 175.000 personas y se encuentra en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso.