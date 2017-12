Este chico sufre 'bullying' por su nariz y su desgarrador testimonio se convierte en símbolo

La Policía Nacional ha compartido —en su cuenta oficial de Twitter— el durísimo testimonio de Keaton Jones, un chaval de Tennessee que nació con un tumor en la nariz y, tras la intervención, se quedó con una cicatriz que le está generando bullying en el colegio.

"Se burlan de mi nariz, me llaman feo. Dicen que no tengo amigos", comienza el chico su exposición ante la cámara, que sostiene su madre en el interior de su coche.

El testimonio de Jones, que ya es viral en Facebook, muestra su desesperación y su solidaridad con otros chicos que sufren acoso por el simple hecho de ser diferentes: "No me gusta que me hagan eso y no me gusta que se lo hagan a otros, ¡porque no está bien!", exclama el chico entre lágrimas, antes de defender que "las personas diferentes no tienen por qué ser insultadas, no es su culpa".

El suplicio del chico es diario, sufriendo humillaciones como que le arrojen la leche por la cabeza o la comida por la ropa.

En la publicación en las redes sociales, la madre de Keaton cuenta que tuvo que ir a buscar al colegio a su hijo ante su temor por "irse a comer" y se pregunta el porqué de que la gente disfrute metiéndose con otros.

La repercusión del vídeo ha sido tal que se ha llegado a crear una fundación con su nombre.

