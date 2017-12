La importante advertencia de la Guardia Civil si tu cajero no te da dinero

La Guardia Civil ha lanzado un aviso, a través de su cuenta oficial de Twitter, sobre cómo actuar si tu cajero no te da dinero.

De este modo, la Benemérita recomienda no marcharse, comprobar que la ranura no está tapada y desconfiar de voluntarios "ayudantes".

Por último, la Guardia Civil te recomienda que llames a tu entidad bancaria:

Si tu operación bancaria es correcta pero el cajero no te da el dinero NO te vayas

a) Comprueba la que ranura no esté tapada

b)Cuidado con los voluntarios "ayudantes"

c) Llama a tu banco/tarjeta pic.twitter.com/HTHudXvFsb