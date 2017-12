La tremenda bronca de Noemí Galera a Raoul tras su actitud al ser nominado

Raoul es junto a Cepeda uno de los candidatos propuestos por los miembros del jurado para abandonar Operación Triunfo 2017 la próxima semana.

El concursante catalán interpretó junto a Agoney el tema Manos Vacías, de Miguel Bosé y Rafa Sánchez, una canción que habla de un amor entre dos hombres. Esta actuación le valió la nominación, algo que no ha sentado nada bien a Raoul, que mostró su disconformidad después de la gala en el chat.

En la valoración de la mañana siguiente el día después de la gala los triunfitos repasaron sus actuaciones con Noemí Galera —directora de la Academia— y Manu Guix. En el momento de valorar a Raoul, tanto Guix como Galera han sido muy críticos con su actitud tras la nominación.

"Lo que pienso es que te ve siempre muy concentrado en la competición. Muy preocupado por que no te nominen. Me cuesta ver a un Raoul que se sube a un escenario para disfrutar. ¿Por qué queremos dedicarnos a esto? ¿Para ser ricos? ¿Para hacernos famosos? No, yo me dedico a la música porque me hace feliz", le dijo Manu Guix.

"¿Esa es la impresión que te doy? Me duele que me lo digas", respondió Raoul.

"Hay maneras y maneras de decir las cosas. Y también te digo, desde el respeto, te lo digo a ti y os lo digo a todos. Faltas de respeto como la tuya de ayer en el chat no las voy a consentir never more (nunca más). Nunca más. A un profesor no se le aparta la mano [se lo hizo a uno de Los Javis]. No se pone uno ahí como un niño pequeño. Yo entiendo que tú no tengas ganas de jugar, pero tu actitud ayer no estuvo a la altura de las circunstancias", aseguró Noemí Galera.

Pero aún hay más, la directora de la Academia quiso dejar muy claro que no iba a consentir ninguna falta de respeto al equipo que forma el programa: "No voy a consentir faltas de respeto al equipo. Ni al peluquero, ni al equipo de casting ni al equipo de sonido ni a nadie. Toda la gente que está trabajando en este programa lo hace para que vosotros brilléis y lo petéis. Estamos trabajando muchas y no voy a consentir que un niñato o niñata de 18 venga con según qué humos, aunque hayáis firmado 2.000 discos el sábado porque a lo mejor eso no vuelve a pasar nunca más".