César Zafra: "Es cuestión de tiempo que imputen a Aguirre"

Le atraía la figura polítca de Albert Rivera y un día decidió acudir a una de las primeras reuniones de Ciudadanos en Madrid. Apenas eran una veinte personas. Pero todo pasó muy deprisa y hoy César Zafra es diputado en la Asamblea de Madrid.

Zafra (Salamanca, 1984) es conocido en la política madrileña especialmente por su papel en la comisión de investigación contra la corrupción del PP. El próximo viernes esperan en la Asamblea al expresidente Alberto Ruiz-Gallardón. No duda en criticar de manera dura y vehemente al PP, el mismo partido que apoyó precisamente para que fuera investida Cristina Cifuentes tras las elecciones de 2015. ¿Una contradicción? Sobre eso y más responde a El HuffPost.

¿Qué espera que diga Ruiz-Gallardón?

Tiene que contarnos el principio de toda la historia. El caso Lezo empieza con la compra por parte del Canal de Isabel II de Inassa cuando él era presidente de la Comunidad. Tiene que contar por qué decidió expandirse a Latinoamérica, con qué objetivos y si le pareció sospechoso comprar una empresa en Panamá por 78 millones de euros con dinero público.

¿Gallardón era consciente y sabía de la trama de corrupción de Lezo?

No lo sé. Uno de los mayores problemas es que es una trama de muchos años. Lo que estamos viendo es que es un entramado de empresas tan complejo y tan bien hecho, en el sentido de intentar ocultar lo que se hacía, que no sabemos en qué punto empezó a corromperse todo o si estaba corrompido desde el minuto uno. Eso lo dilucidarán al final del todo los tribunales.

"LA TRINIDAD DE MADRID: LOS SEÑORES GONZÁLEZ Y GRANADOS Y LA SEÑORA AGUIRRE"

Según ha informado la Cadena Ser, el expresidente madrileño Ignacio González declaró el pasado 4 de diciembre ante la Guardia Civil por su presunta implicación en Púnica y señaló a Esperanza Aguirre sobre la financiación irregular del PP.

Es lo que pasa en el PP cuando gente como González y Aguirre pierden el poder, empiezan a lanzarse los cuchillos. Pero durante estos años han sido amigos y presidentes, cuando alguien hacía algo el otro hacía la vista gorda. La Trinidad en Madrid, con los señores González y Granados y la señora Aguirre, ha tenido las consecuencias que ha tenido. Que ahora a toro pasado entre ellos decidan que el culpable era el uno o el otro... pero la realidad es que son tres personas muy inteligentes que sabían de sobra lo que estaban haciendo entre ellas.

¿Qué grado de corrupción tiene el PP de Madrid? ¿Es una práctica extendida?

El problema con el PP de Madrid es que ha sido una forma de hacer tanto política como de gobernar. Para ellos era normal hacer esto.

La corrupción del PP de Madrid ha sido una forma de hacer política y gobernar

¿La corrupción?

Sí, es corrupción. Aunque para ellos no fuera corrupción, porque en muchos casos lo que hacían era financiar el partido, te dicen con cierta normalidad que la falta de transparencia y las irregularidades que hemos visto que esto se hacía así. No hay un atisbo de culpabilidad o de saber que lo que estaban haciendo estaba mal. Era una sensación de 'esto nos enseñaron que se hacía así' y nadie decía que no. Eso hace que un partido a nivel regional que ha gobernado tanto tiempo con mayoría absoluta pierde el sentido de la responsabilidad. Si año tras años haces fechorías y chanchullos y te siguen votando con mayoría absoluta, al final en su propia cabeza estaba justificada esa forma de gobernar y actuar.

¿Usted se cree lo que dice Aguirre de que no tenía ni idea de ningún caso de corrupción?

A la señora Aguirre el disfraz de pobrecita le queda muy pequeño. Estamos hablando de una persona que ha sido ministra, senadora, presidenta de Madrid... Decir ahora que no sabía nada... Aquí se han hecho tantas cosas y al final nadie sabe nada. No me lo creo. Si alguien se piensa que Aguirre es tan inocente para no saber lo que hacían las dos personas que tenía a su lado, es su opinión. Pero yo tengo claro que sí lo sabía.

¿Cree que al final acabarán Aguirre y Gallardón imputados por algún caso de corrupción?

El tiempo lo dirá. Con el PP nunca puedes apostar quién va o no a acabar imputado. Cada vez que te dicen que es un caso aislado o un error administrativo, a los tres meses te encuentras que es algo grave y acaba imputado un cargo de los antiguos gobiernos. Por eso la señora Aguirre, que ha estado en el foco durante tanto tiempo, tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Sobre todo, teniendo en cuenta que sus dos manos, que eran González y Granados, a la mínima que puede la están señalando.

¿Es cuestión de tiempo que la imputen?

Hombre, es que son tantos casos, que es difícil que no le toque la lotería.

Son tantos casos, que es difícil que no le toque la lotería de la imputación a Aguirre

Ustedes apoyan al PP de Cifuentes. Son muy duros con la corrupción, pero con sus votos sigue gobernando el Partido Popular en Madrid. ¿Por qué lo hacen?

Porque ganó las elecciones. Nos hubiese gustado que no ganaran y haber podido gobernar nosotros. La realidad es que los madrileños decidieron que el PP fuera el partido más votado y a nosotros nos tocó trabajar con ellos. Ojalá el día de mañana, en 2019, seamos nosotros los que ganemos.

Pero podía haber una mayoría alternativa con Ángel Gabilondo (PSOE).

Y con el señor Espinar, por ejemplo. Al final, si quieres quitar al PP, tienes que saber cuáles son las consecuencias. Muchas veces en este país decimos que el PP no puede gobernar, pero nadie nos da un ejemplo de alternativa. En el Gobierno de España está Mariano Rajoy porque Podemos votó que 'no' al PSOE. Aquí siempre nos dicen que podía gobernar Gabilondo, pero para eso tendría que estar de acuerdo Podemos y todos sabemos que cuando se pone de por medio nos encontramos con situaciones muy complicadas, como en el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos también el ejemplo de lo que seguramente vaya a ocurrir en Cataluña con los comunes diciendo que no van a pactar con el bloque constitucionalista. Cuando me dicen lo del PP, ¿alguien me puede decir otra opción? Lo único que escucho es que hay otra mayoría, pero no me ha presentado un proyecto.

Cifuentes se presentó como la renovación del PP de Madrid y dice que tampoco sabía nada sobre Lezo o Púnica.

A veces me cuesta pensar que no lo conociese. Son muchos años en la bancada, en las instituciones y con los mismos compañeros que, se ha demostrado, arrasaron la Comunidad de Madrid a su antojo. No lo puedes probar, pero la sensación es que durante muchos años mucha gente que dice que el PP está ahora renovado estaba aplaudiendo a personas que estaban en la cárcel hasta hace cinco minutos.

¿Cómo acabará el caso que implica a Cifuentes en Púnica en relación con los contratos adjudicados por una mesa de contratación que ella presidía en su etapa como vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y 2012?

Están en este momento pidiendo declaraciones, fue la letrada hace poco a la Audiencia Nacional. Falta por ver la información que tiene el juez y cómo quiere usarla. Nosotros ya lo dijimos, que nos resultaba extraño que una persona estuviera en dos órganos que decidían los contratos de la cafetería. El tiempo dirá a quien le toca la lotería en el PP.

¿Nos quedan muchas cosas por saber que tienen escondidas Granados y González?

Sin duda. Una de las cosas que me sorprende es que cuando intervino en la comisión sw inviestigación Granados, por videoconferencia, no había tanta gente del PP en la bancada. Cuando vino González, sí hubo mucha gente del PP apoyándole. La sensación es que Granados se ha visto un poco solo, sus compañeros le dieron de lado a la primera de cambio. Ahora pasa el tiempo, todo se descubre y es cuando la gente se empieza a tirar los cuchillos. Faltan muchos capítulos.

"NO NOS DA MIEDO ERREJÓN ELECTORALMENTE"

Hablando de 2019, ¿están preparados para el posible desembarco de Íñigo Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid? ¿Les da miedo electoralmente?

No, nunca nos ha dado miedo ni Errejón ni nadie. Hemos tenido en frente en las primeras elecciones que nos presentamos a Cristina Cifuentes y Ángel Gabilondo, que son dos candidatos magníficos y bien preparados. Como comprenderá, que venga Errejón... Cuántos más, mejor.

En la comisión de investigación lo hemos visto agresivo y punzante contra el PP, pero luego le aprieta el botón para la investidura. ¿Qué se siente personalmente?

Las dos cosas van unidas. Yo dije sí a una investidura de Cifuentes, por lo que me siento responsable. Seguramente el resto de la oposición, no. Me tomo muy en serio esa comisión, no es un show como puede ser para otras personas. Me siento responsable de que el PP esté ahí por mi voto. Y, como tal, exijo explicaciones cuando creo que algo está mal y me enfado cuando no me las dan, como es lógico.