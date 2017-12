Duro golpe a Trump con la victoria del primer senador demócrata de los últimos 25 años en Alabama

Doug Jones, el candidato demócrata al Senado por Alabama, ha vencido este martes a su rival republicano, Roy Moore, en la carrera para ocupar el escaño que el fiscal general, Jeff Sessions, había dejado vacante, lo que lo convierte en el primer senador demócrata por Alabama de los últimos 25 años.

Moore sorprendió a los medios cuando apareció a votar montado a caballo.

La victoria de Jones sobre Moore, que supone un duro golpe para los republicanos, especialmente para el presidente, Donald Trump, se ha producido en el marco de una polémica carrera electoral caracterizada por las acusaciones de acoso sexual presentadas por varias mujeres contra el candidato republicano.

"Creo que estado esperando toda mi vida y ahora no sé qué demonios decir", ha aseverado Jones tras conocer la noticia. "Me siento verdaderamente abrumado. Hemos demostrado, no sólo en el estado de Alabama sino en todo el país, la manera en que podemos permanecer unidos", ha aseverado, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

El senador Doug Jones

El Partido Republicano verá ahora en el Senado, que contaba con 52 escaños republicanos, 46 demócratas y dos independientes, mermada su mayoría, que pasará a ser de 51 frente a 49.

La victoria de Jones puede tener consecuencias drásticas a nivel nacional y supone una leve apertura en la posibilidad del Partido Demócrata de hacerse con la mayoría en la Cámara Baja de cara al próximo año, según ha señalado el diario local New York Times.

DIVISIÓN ENTRE LOS REPUBLICANOS

Se trata de un mal momento para los republicanos dadas las divisiones internas que está sufriendo la formación actualmente, con el establishment encabezado por el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, por un lado, y los seguidores del antiguo estratega de Trump Steve Bannon.

El candidato republicano Roy Moore.

Jones, que ha agradecido la victoria al estado de Alabama a través de su cuenta de Twitter, ha destacado que "la gente de Alabama ha hablado". "Al final del día toda esta carrera electoral ha sido sobre dignidad y respeto", ha señalado.

"At the end of the day this entire race has been about dignity and respect. This campaign has about the rule of law.

This campaign about common courtesy and decency and making sure everyone in this state gets a fair shake"

Doug Jones, election night victory.#RightSideOfHistory — Doug Jones (@GDouglasJones) 13 de diciembre de 2017

Asimismo, el ahora senador demócrata se ha dirigido a las autoridades y ha instado a Washington a "aprovechar la oportunidad para hallar una postura en común y lograr la financiación necesaria para el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP)".

Trump, que había mostrado su apoyo a Moore a pesar de las acusaciones de acoso sexual, ha felicitado a Jones por su victoria. "Enhorabuena a Doug Jones por una ardua victoria (...) La gente de Alabama es genial y los republicanos tendrán otra oportunidad en muy poco tiempo. ¡Nunca termina!", ha manifestado el magnate.