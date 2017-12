El lamento de Arrimadas después de que el actor Toni Albà llame "mala puta" a "Inés"

La candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha lamentado un comentario del actor Toni Albà en Twitter en el que ha usado la palabra 'mala puta': "Es la representación viva del 'procés', que señala a los que no piensan como él", ha lamentado ella, sin aludir explícitamente al tuit.

Lo ha dicho en un acto de campaña en Sabadell, después de que Albà publicara un tuit en que cita el nombre 'Inés' —sin apellido— y dice en catalán: "Se disfraza dentro de la gruta, en demócrata transmuta, sueña que votos escruta, y grita 'míos', la mala puta", aunque después él ha negado insultarla a ella, en un tuit posterior, tras causar revuelo en la red social.

Arrimadas ha dicho que algunos tratan de criminalizar e insultar para hacer callar a los que piensan diferente, y ha añadido: "Es un insulto machista asqueroso que básicamente no tiene ningún respeto no por mí ni por los que votáis a Cs".

Hoy he recibido otra muestra de machismo y de odio por mis ideas y por liderar una alternativa política para todos los catalanes. Para desgracia de algunos, mi convicción es más fuerte que los insultos y no, no nos callaréis, nos escucharéis en las urnas el 21D https://t.co/l0gJnAGUR1