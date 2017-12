10 inventos que harán la vida de los padres primerizos mucho más fácil

Ser padre es una de las cosas más hermosas... Pero hay momentos en los primeros meses de vida de los bebés que pueden llegar a convertirse en una desalentadora experiencia. Especialmente para los padres primerizos, pues los más experimentados suelen tirar de imaginación e ingenio para hacer frente a esos trágicos momentos.

Las marcas de productos prenatales e infantiles, sabedoras de la desesperación sufrida por los que acaban de inaugurar paternidad, tienen solución para casi todos esos problemas. Y si no la tienen, se afanan por conseguirla, pues ese nicho de mercado no tiene fin y no hay nadie más fácil de convencer que un padre desesperado porque su hijo se lo coma todo y duerma del tirón la noche entera.

Entonces es sencillo entender el éxito en redes de este vídeo de la revista INSIDER parenting, con más de 45 millones de reproducciones en Facebook, y en la que muestra diez utensilios dirigidos a los recién estrenados papás... Son inventos como un chupete-plátano para que el bebé desarrolle hábitos de vida más saludables, unas anillas para ayudarle a dar sus primeros pasos o una camiseta-canguro que les harán la vida más fácil.