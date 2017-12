Estupefacción por el contenido de las bolas que esta señora ha colgado en su árbol de Navidad

¿Quién dijo que la decoración de Navidad no podía ser sexy? Una tuitera irlandesa está arrasando en redes sociales con la historia de su abuela, que le dio al árbol de la familia un toque muy picante, aunque de manera deliberada.

Alex Bermingham ha relatado que su abuela, de 74 años, acudió a la tienda para comprar las clásicas bolas con las que se viste el árbol navideño. Compró un lote de seis esferas moradas y sólo en casa, cuando los demás se lo indicaron, reparó en que lo que incluía cada bola era en realidad una prenda de lencería.

My 74 year old grandmother bought Christmas baubles in Dunnes Stores, which I have just realised upon decorating her tree that unbeknownst to her upon purchase, they are in fact, lavender glitter G-strings.



Wishing everyone a kinky Christmas this holiday season. pic.twitter.com/saLDl4vcwa