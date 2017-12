La fantasía sexual de esta mujer deja muy loco a su cita en 'First Dates'

Carmen, una camarera de Mallorca de 41 años, ha realizado una confesión sexual a su cita —en First Dates, de Cuatro— que ha dejado bastante loco a Pedro: quiere tener sexo con una mujer.

Sin embargo, existe el pequeño contratiempo de que no le excita ninguna.

La revelación ha llegado después de que Carmen le haya explicado a Pedro que, después de su divorcio, está intentando cambiar de manera radical su forma de pensar y que quiere probar nuevas experiencias:

Él se muestra totalmente de acuerdo... pero con la boca pequeña. La conversación se ha desarrollado así:

- Carmen. ¿Eres celoso? ¿No eres celoso?

- Pedro. Yo desde los 40 estoy en modo prueba.

- Carmen. ¿Serías abierto en caso de una relación?

- Pedro. Yo creo que sí (aunque "soy muy de boquilla", ha reconocido después.)

- Carmen. Pues yo estoy en estudio de eso también. Yo he sido muy celosa, muy posesiva, mucho...

- Pedro. Socorro.

- Carmen. Sí, sí, sí... he aprendido en ello pero mucho. Mi ilusión de vida ahora mismo es decir: "A ver, yo tengo una pareja. Si esa pareja quiere estar con otras personas, no es de mi propiedad. No sé si cuando tenga una pareja podría hacerlo.

"Es horrible ser celoso, me interesaría cambiar esa actitud mía, pero para eso necesito al lado a una persona que me ayude a ello", explicó después Carmen en cámara.

- Carmen. Tengo un amigo que es gay y yo le digo: "Chico, tengo el ansia de probar a una mujer, pero no me excita ninguna". Y él me dice Carmen, es que buscas cariño".