Los judíos ultraortodoxos, contra los billetes israelíes con imágenes de mujeres

La reciente puesta en circulación de cuatro nuevos modelos de billetes del shékel israelí ha causado consternación en algunos sectores de judíos ultraortodoxos, para quienes es pecado mirar la imagen de una mujer o de apóstatas.

Apenas dos semanas después de introducirse los nuevos billetes, en el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, en Jerusalén, ya se han empezado a detectar muchos de ellos con los retratos de las poetisas israelíes Rachel Bluwstein y Leah Goldberg tachados, para no ofender las miradas de los extremistas judíos, informó el diario Yediot Aharonot.

"Nos acusan de excluir a las mujeres, pero vamos a pelear. No vamos a utilizar los nuevos billetes como regalo en Hanuka", -festividad judía en diciembre donde la tradición prescribe regalar monedas o dinero a los niños-, declaró Yoel Krois, seguidor de la corriente Eda Haredit, una de las más conservadoras.

"Desde que llegaron los nuevos billetes hemos visto muchos con una X pintada o tachados. Lo hacen para no tener que ver a mujeres. En cuanto los cogen del banco, los tachan", explicó al rotativo un tendero de un comercio del barrio.

El nuevo billete de 20 shékeles (unos 5 euros, uno de los más utilizados) muestra a la escritora conocida por su nombre de pila como Raquel (1980-1931), una de las primeras poetisas reconocidas en el país, que inició su obra en ruso pero luego continuó en hebreo.

El rostro la poetisa Goldberg (1911-1970), de origen alemán, aparece en los billetes de 100 shékeles (unos 25 euros), en sustitución del anterior perfil del expresidente Isaac Ben Zvi.

En 2011 las autoridades israelíes decidieron crear cuatro billetes en memoria de otros tantos poetas, estas dos mujeres y dos hombres: Shaul Tchernichovsky y Nathan Alterman.

Las poetisas no han sido las únicas que han generado controversia, inesperadamente, también lo ha hecho el billete con el rostro de Tchernichovsky, de un valor de 50 shékeles (unos 12 euros). El influyente rabino sefardí Benzion Mutzafi ha prohibido a sus seguidores mirar estos billetes, al considerar que el poeta de comienzos del siglo XIX es "un apóstata", ya que se casó con una mujer cristiana, informó el diario Haaretz.

"Sobre la figura ilustrada, es conocido que se casó con una devota cristiana que iba a rezar a la iglesia todos los domingos", a pesar de que el rabino jefe del país le pidió al poeta que convenciese a su esposa de que se convirtiese al judaísmo, explicó a sus alumnos Mutzafi.

"En nuestra tradición se escriben cosas graves de quien vive su vida con un cristiano, atado a él como un perro. Son apóstatas", denunció, antes de citar a sabios judíos que calificaban a estas personas como la "ruina de la nación". "Así que coloco el billete en mi bolsillo doblado, para no tener que mirarlo ni un segundo", aleccionó.

Krois aseguró que muchos ultraortodoxos "han dejado de sacar dinero de los cajeros y van directamente al banco y piden que les den los billetes antiguos. No hay una prohibición explícita de no usar los nuevos billetes, pero es mejor no hacerlo".

Aunque admitió que el rechazo será temporal porque "al final, en unas semanas o meses, dejará de haber billetes viejos y, ¿cuanto tiempo puedes pasar tachando billetes?".