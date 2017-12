Un periodista triunfa con la imagen del "rarísimo" objeto que se puede comprar en una tienda oficial rusa

James Ellingworth, un periodista de la agencia de noticias AP, ha sorprendido en redes al mostrar los curiosos objetos que se pueden comprar en la tienda oficial del Comité Olímpico ruso, en Moscú.

Lo mejor de la tienda, sin duda alguna, es una pesa de 16 kilos que tiene la forma... de la cabeza de Vladimir Putin. ¿Quién no ha soñado con hacer bíceps mientras sube y baja el busto del presidente de Rusia? ¿Qué ruso de bien no querría tener esta pesa en su gimnasio?

Want a 16kg kettlebell shaped like Vladimir Putin's head? Get on down to the Russian Olympic Committee shop, where it'll cost you over $100. pic.twitter.com/o5TqjvhSkr — James Ellingworth (@jellingworth) 12 de diciembre de 2017

Sólo cuesta unos 90 euros. Pero lo mejor es acudir a esa tienda con algo más de dinero, porque las ideas brillantes no acaban ahí. Si lo de entrenar con la cabeza de Putin es demasiado, quizás hacerlo con la de Catwoman sea una buena idea.

O, por qué no, practicar un "deporte" de apellido ruso, la ruleta rusa, con estos vasos de chupito decorados con escenas soviéticas y la réplica de una pistola.

Also these vodka glasses with Soviet symbols and a model pistol. pic.twitter.com/gVqTuDQ3PY — James Ellingworth (@jellingworth) 12 de diciembre de 2017

Las imágenes de Ellingworth han motivado a otros tuiteros a compartir imágenes de objetos extraños que se han encontrado en diversas tiendas de todo el mundo. Todas ellas demuestran que ir de compras puede ser maravilloso:

Found this beauty in a department store in Nagoya, Japan... pic.twitter.com/5vlaenI2uu — Ben Raffe (@blenderovski) 12 de diciembre de 2017