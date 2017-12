Disney compra Twenty-First Century Fox por 44.300 millones de euros

Walt Disney Co. ha cerrado un acuerdo para comprar 21st Century Fox, propiedad hasta ahora del magnate de los medios Rupert Murdoch, por 52.400 millones de dólares, unos 44.300 millones de euros.

La operación incluye la compra por parte de Disney, además del estudio de Hollywood, de varios canales de televisión por cable de EEUU como FX y National Geographic Television, el 30% del servicio de suscripción de vídeos por internet Hulu y el 39% del gigante de la televisión por satélite europea Sky TV.

Twenty-First Century Fox apenas se quedará con la joya de la corona, el canal Fox News —el preferido del presidente de EEUU, Donald Trump y, por tanto, el favorito de los republicanos- además de la cadena financiera Fox Business y la de deportes Fox Sports.

The Walt Disney Company to Acquire Twenty-First Century Fox, Inc., After Spinoff of Certain Businesses, for $52.4 Billion in Stock: https://t.co/XeOzZXaRBn