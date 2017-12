La periodista de la cadena FOX Amy DuPont se encontraba en Milwaukee para informar en directo de la situación de las carreteras tras las nevadas que ha sufrido este estado del norte de Estados Unidos.

Pero no parecía muy preocupada por el frío. Más bien, lo estaba por las intenciones de su compañero cámara, que amenazaba con lanzarle una bola de nieve.

Y así ocurrió, con tan mala suerte (o tan buena puntería) de que acertó a su compañera en toda la cara.

Rápidamente, su compañero y autor del lanzamiento fue a ayudar a la reportera, que se encontraba a pocos segundos de entrar en directo. Entre risas, intenta quitarle la nieve de la cara. "Lo siento, lo siento", se disculpaba a carcajadas.

DuPont, como buena profesional, se aguantó la risa para informar en directo de la situación en la zona y también para comentar lo que acababa de ocurrir, ya que era visible que tenía nieve en el rostro. "No sé si podéis ver que mi cara está mojada porque mi compañero, el cámara con el que estoy trabajando hoy, me ha lanzado una bola de nieve", explicó.

Puedes ver la secuencia completa aquí:

La propia DuPont se refirió en su cuenta de Twitter a lo ocurrido: "¡Ja! ¡Añadiendo esto a la lista de días de trabajo que SIEMPRE recordaré!"

HA! Adding this to the list of work days I will ALWAYS remember! https://t.co/yiOdmirRJF