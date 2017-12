Antonio García Ferreras ha sorprendido a muchos este jueves con la respuesta que ha dado a Francisco Camps después de que el político asegurase que Antena 3 y laSexta son "el lado de la luz y el lado oscuro".

El presentador de Al Rojo Vivo se ha inspirado en Star Wars para lanzar una serie de chascarrillos en respuesta a los comentarios de Camps: "Espero que para él seamos el mal. Nosotros siempre hemos sido rebeldes.

"Pero vamos, que a Camps le invitamos para estar aquí", ha proseguido Ferreras con el símil: "Invitamos al habitante de la Estrella de la Muerte para que venga aquí, a la base rebelde. En Tatooine estamos preparados para ello".

"Cuando quiera", ha concluido, "hacemos un debate también sobre la Guerra de las Galaxias y sobre el mal".

Los chistes de Ferreras han generado bastantes comentarios de sorpresa en redes:

Alguien más acaba de ver los chascarrillos sobre star wars de Ferreras en Al rojo vivo? Decidme que no he sido el único...



Por cierto, Tatooine no tiene base rebelde...