Curiosa la imagen que dejó este miércoles la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, después de un 'canutazo' con periodistas.

Montero fue preguntada por la polémica de los bienes de Sijena, que esta semana han sido trasladados al monasterio de esta localidad aragonesa tras un litigio con las autoridades catalanas para ser recuperados.

"Esos bienes tendrían que estar donde deben estar. Creemos que son bienes que estaban en Aragón, si no me equivoco, que son propiedad o deberían serlo, y por tanto pensamos que deben de estar ahí", dijo Montero.

Palabras que sorprendieron a los periodistas, tal y como le confesó a los pocos segundos la periodista de LaSexta Esther Redondo. "Pues nos ha sorprendido", le espetó.

"¿Sí? ¿Por qué?", preguntó Montero. "No sé, porque con las elecciones catalanas, decir esto...", respondió Redondo.

"Pues a lo mejor la he cagado y me dicen a mí mis compañeras en qué la he cagado", contestó Montero entre risas, abrazando a una persona de su equipo. Luego, añadió: "SI la cago, hablamos de vivienda primero y después rectifico".

Después, cuando se marchaba, preguntó a una persona de su equipo: "¿La he cagado?".