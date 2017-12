La venganza viral de este hombre tras "meses de martillazos" por parte de su vecino

La vida en comunidad es muy difícil. Especialmente si uno de los vecinos es aficionado al martillo y a utilizarlo con frenesí a todas horas. Sólo la civilización y venganzas incruentas como la de este hombre, que se ha vuelto viral, evitan tragedias.

Ibai llevaba meses sufriendo la afición de su vecino al martillo en las horas en las que él duerme. Harto de la circunstancia, ha decidido vengarse de su congénere dándole donde más puede dolerle: revelándole la verdad sobre su concurso favorito, Operación Triunfo 2017.

El hombre se hace pasar por realizador del programa de TVE y le revela a su vecino que el programa "está amañado" y que será Amaia quien resulte ganadora.

La divertida venganza de Ibai se ha convertido en viral y ha tenido que aclarar que ni es realizador en OT ni sabe nada sobre el final del programa, pero necesitaba hacerle creer que sí a su vecino para que la venganza fuese efectiva:

Para lo fans de OT: No soy realizador de OT. No sé quién gana y no lo he visto nunca. Espero que este señor se lo crea