Salma Hayek denuncia que Harvey Weinstein la acosó y amenazó de muerte

Dos meses después de que saliesen a la luz las primeras acusaciones contra Harvey Weinstein, la actriz Salma Hayek denunció este miércoles que el productor la acosó en múltiples ocasiones, la amenazó de muerte y la presionó para grabar escenas de sexo.

En una columna en The New York Times, la actriz mexicana dijo que había tenido que decir "no" a Weinstein cuando le proponía ducharse juntos y se ofrecía a darle un masaje o practicarle sexo oral.

Hayek confiesa que en un primer momento pensó que su testimonio no era necesario, puesto que ya había suficientes mujeres que habían alzado su voz y no creía que su historia fuese a cambiar nada, pero finalmente se dio cuenta de que contarla sería el único modo de "resolver" ese "capítulo" de su vida.

La intérprete confiesa que el productor la intentaba persuadir a veces con "palabras dulces" y en otras ocasiones diciéndole cosas "terribles", como cuando en una ocasión le espetó: "Te mataré, no creas que no soy capaz de hacerlo".

La actriz define a Weinstein como un "apasionado cinéfilo, un hombre atrevido, un mecenas de la industria del cine, un padre cariñoso y un monstruo'" y detalla el infierno que supuso trabajar junto a él en la película Frida en 2002.

El productor Harvey Weinstein, la actriz Salma Hayek y la entonces esposa de Weinstein, en los Miramax 2003 MAX Awards en Los Angeles.

La intérprete se pregunta si fue su amistad con importantes figuras como Quentin Tarantino, George Clooney, el director de cine Robert Rodríguez y con quien entonces era la esposa de este, la productora Elizabeth Avellan, lo que la salvó "de ser violada".

Hayek recuerda cómo en una ocasión Weinstien hizo salir a todo el equipo del set de rodaje excepto a ella, y le recriminó que interpretase a Frida Kahlo con su singular uniceja, ya que esto la hacía menos atractiva y, según él, su única valía como actriz era su sex appeal, y "no había nada de eso en la película".

Tras esta disputa, el productor le dijo que anularía la película, aunque finalmente aceptó seguir con el rodaje siempre que Hayek accediese a grabar una escena de sexo con la actriz Ashley Judd, que también denunció acoso por parte de Weinstein.

El día que tuvo que grabar la escena de sexo, sufrió un ataque de ansiedad, "por primera y última vez" en su carrera, y empezó a llorar mientras su cuerpo temblaba de forma descontrolada.

"No estaba así porque fuese a estar desnuda con otra mujer. Lo estaba porque iba a estar desnuda con una mujer para complacer a Harvey Weinstein", señaló la actriz.

Hayek espera que su historia sirva para entender "por qué es tan difícil" denunciar y por qué sus compañeras han esperado tanto tiempo antes de hacerlo.

"Los hombres han acosado porque podían. Las mujeres están hablando ahora porque, en esta nueva era, al fin pueden", concluye Hayek.