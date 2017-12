Se acerca el final del año y las cadenas compiten por convencer a los espectadores de que las elijan para vivir las Campanadas. En el caso de laSexta, serán Cristina Pardo e Iñaki López los encargados de guiar a la audiencia en la siempre difícil tarea de comerse las uvas en condiciones.

Pardo y López son dos de los rostros más conocidos del canal, así que su elección para la fecha está dentro de la lógica. Lo que sí ha sorprendido ha sido la manera en que están promocionando el especial. Mientras todos intentan brillar con vestidos y trajes elegantes y memorables, ellos dos aparecen en pijama.

"Comodidad ante todo" es su lema y todavía no saben cuál será su look. En Antena 3, la cadena hermana, serán Cristina Pedroche y Alberto Chicote quienes protagonicen la retransmisión. Los vestidos que la presentadora ha lucido en años anteriores se han convertido en objeto de debate nacional, y para 2017 no se prevé menos.

De momento, el misterio sobre el estilismo de Pedroche se mantiene. Pero también el que hay sobre lo que se pondrá Chicote.

La campaña de las dos cadenas ha provocado muchos comentarios en redes sociales, incluido el de la propia Cristina Pardo:

Así, en pijama. Porque en las uvas de La Sexta lo que viste es el flequillo. El mío y el de @_InakiLopez_. 😬 https://t.co/3Vgix0rfZh — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 12 de diciembre de 2017

Me encanta que @cristina_pardo e @_InakiLopez_ salgan en pijama en las fotos de las pre-campanadas.



Por su parte, @CristiPedroche y @albertochicote salen ya vestidos de gala.



Las dos, cadenas de atresmedia, cada una con su actitud. Maravilloso!! — #HZRTV (@HomoZappingRTV) 12 de diciembre de 2017

ja! qué bien cogido. Las uvas en las sexta las veremos los outsiders que estaremos en pijama en casita tan ricamente. — Majevidal (@majevidal) 12 de diciembre de 2017

Pues a mí me perdonaréis @cristina_pardo pero lo realmente innovador sería salir en pijama a dar las campanadas. Bueno, eso o que @_InakiLopez_ salga con la falda transparente que llevó la Pedroche hace unos años. @laSextaTV — Jordi Fdez (@jordi_fdez00) 15 de diciembre de 2017

si si, pijama dice....NO HAY HUEVOS... — Eduardo López García (@elopezgarcia) 15 de diciembre de 2017

Pues ya se donde las voy a ver este año 😂😂😂 Pero en pijama eeehhh!!!! Musus!!!😘😘 — Sandra (@sandramarual) 15 de diciembre de 2017

Oye, pues tienes su aquel en pijama. Os lo deberíais plantear 😉 — MARI CARMEN HERNANDE (@MACARDEZ) 15 de diciembre de 2017