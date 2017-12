Karlos Arguiñano despreció hace unos días el programa MasterChef al decir que no lo veía porque "no es un programa de cocina, es un reality y yo no puedo con los realitys". El cocinero vasco que reina en el mediodía de Antena 3 abrió fuego, y ahora el jurado del programa de TVE ha devuelto el golpe.

En la presentación de una nueva edición de MasterChef Junior, Pepe Rodríguez ha señalado, según recoge La Vanguardia, que "no nos vamos a enfrentar a Arguiñano. Es un referente de la televisión porque lleva 25 años y es un tío que ha popularizado la cocina de ama de casa".

¿Eso de la cocina de ama de casa es un dardo? No tiene por qué serlo, ya que Rodríguez también ha mostrado su incredulidad sobre el rechazo de Arguiñano al programa en el que él participa como jurado junto a Jordi Cruz y Samanta Vallejo-Nágera: "Nos gustaría que nos lo contara a la cara porque no me lo creo".