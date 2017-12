El mensaje del 'Súper' de 'Gran Hermano' sobre el futuro del programa

Gran Hermano Revolution, la 18ª edición del reality, llegó este jueves a su fin. Esta entrega, que ha estado marcada por un supuesto abuso sexual en la casa y por la baja audiencia —Jorge Javier Vázquez llegó a entonar el mea culpa— terminó con Hugo como ganador y con unas palabras del Súper que se han interpretado como un mensaje a todos los que anuncian el final del formato.

"Hugo, tú has sido el último en salir de la casa, pero se te ha olvidado apagar las luces", afirmó Jorge Javier en la despedida de la emisión.

"Ahora sí. Se apagan las luces y se apagan las voces que han llenado esa casa durante tres meses [...] y, por supuesto, todos los secretos y confesiones que le han contado al Súper sentados en ese sofá del confe. A ver, Súper, ¿estás ahí? ¡Apaga la luz, hombre!", continuó.

"No, no, todavía no, Jorge", contestó la característica voz en off del programa. El Súper prosiguió con un speech que dejó entrever que la intención de los responsables del programa (habrá que ver si coincide con la de los directivos de Telecinco) es que haya nuevas ediciones.

"La luz de Gran Hermano lleva 18 años iluminando muchas vidas. Las vidas de todos los que han pasado por esta casa y las vidas de todos los que nos ven por la tele. Esta luz da calor, acompaña y a muchos nos ha visto crecer, así que no. Este año, Jorge, la luz de Gran Hermano no se apaga", sentenció.

Puedes ver el momento completo aquí.