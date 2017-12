El rechazo más duro de 'First Dates': "Por 800 euros al mes no le aguanto"

Las conversaciones en las mesas de First Dates, el programa de citas de Cuatro, son de lo más variopintas. Hay quienes hablan sobre sus aficiones para romper el hielo, otros directamente se preguntan cuestiones más subidas de tono y, no tan a menudo, se llega a hablar de dinero.

Eloísa, una limpiadora asturiana de 57 años, no se cortó este jueves a la hora de preguntar a su compañero de cena —Benjamín, un jubilado gallego de 77 años— cuánto cobraba de pensión.

En el momento en el que Benjamín comentó que se había prejubilado, Eloísa le preguntó si le había merecido la pena. "Sí, mujer, te queda más o menos 90%", contestó su cita. "Bueno pero más o menos al mes, ¿cuánto es?", indagó ella. "A mí me dan 800 euros", contestó Benjamín.

Eloísa no dijo nada en el momento, pero sí en cuanto se quedó sola ante la cámara del programa. "Ay, Dios mío. ¿Qué hago yo con ésto? Un hombre que no tiene un duro", exclamó. "¿Voy a aguantar yo esto? Lo aguantaría por algo, hombre. Cuando una persona no es así... como novios que tuve, empresarios de verdad [...] Este hombre no tiene un duro, ¿qué hago con él?", siguió. Puedes ver el momento completo aquí.

Como era previsible, en el momento en el que ambos tuvieron que decir si querían tener una segunda cita —después de que Benjamín pagara la cena—, Eloísa aseguró que era mejor que cada uno siguiera por su lado.

La actitud de esta participante despertó numerosas críticas en Twitter:

#FirstDates508 Con mujeres con los "principios" de Eloísa estamos apañadas. — Ana Pitusilla (@AnaPitusilla) 14 de diciembre de 2017