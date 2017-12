Guillermo del Toro paga la biopsia de una seguidora que solo le pedía difusión

Muchos usuarios de redes sociales acuden a grandes figuras del mundo de las artes para pedirles que difundan diversas causas, lo que quizás no se esperan es que éstos participen activamente en ellas. Mónica de la Paz, originaria de Guadalajara (México), le pidió a Guillermo del Toro que le retuiteara su mensaje para que su amiga pudiese financiarse una biopsia.

En el tuit de la usuaria, que se refería al director como paisano "de tapatía a tapatío", se incluía un link desde el que se podían hacer donaciones para que su amiga Cassandra Hollingsworth consiguiera los 900 dólares (unos 763 euros) necesarios para hacerse una biopsia y comprobar si seguía teniendo cáncer.

El cineasta sorprendió a la usuaria y le contestó diciendo: "Ya está pagado".

El director de cine, nominado a la próxima edición de los Globos del oro por La forma del agua, hizo una donación en la campaña de GoFoundMe de 665 dólares (unos 564 euros), con lo que ya se sobrepasaba el objetivo. Algo que se puede comprobar dentro de la página web de la campaña, donde se ve la reciente aportación de Del Toro y que el dinero recaudado supera su objetivo en 62 dólares, unos 53 euros.

En su petición, Cassie —como se hace llamar la texana— explica que hace tres meses se descubrió un bulto en el cuello y que, tras varias citas médicas, le diagnosticaron varios nódulos en el tiroides. Para saber si tiene cáncer necesitaba costearse una biopsia que no le cubría el seguro médico y cuyo precio ascendía a casi 1.000 dólares.

Tanto De la Paz como Hollingsworth han mostrado su agradecimiento al director en Twiter.

Mr. del Toro, you have no idea what this means to me. Thank you so much for your generous gift. I am blown away by your kindness, & eternally grateful. I will never forget it. God bless you and your kind heart!