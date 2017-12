Silvia Charro: "Queríamos darle un poco de gancho al vídeo"

Todo el mundo habla de ellos y ellos han hablado. Silvia Charro y Simón Pérez, protagonistas del vídeo de Periodista Digital sobre las hipotecas que se hizo viral este jueves por el estado en el que lo grabaron estos dos expertos en vivienda, se han explicado en el programa Espejo Público de Antena 3.

Lo han hecho después de que las redes sociales se llenaran de bromas y acusaciones de consumo de drogas a Charro y Pérez.

"El vídeo en sí era un poco tedioso y decidimos darle un poquito de gancho", ha dicho Charro, visiblemente molesta con las opiniones vertidas en Internet. "¿Cómo demuestro que no me he tomado nada? Yo me siento acusada", se ha quejado.

Pérez ha explicado que su intención con el vídeo que grabaron era "levantar ampollas" y "revolotear (sic) a la sociedad" y que su idea era publicar el vídeo que colgó Charro en el que se la ve en pijama en su cama respondiendo a las críticas. "Pretendíamos que nos llamarais burbujistas, no colocados".

Ambos han negado estar fingiendo que estaban bajo los efectos de las drogas sino "una conducta agresiva, impulsiva, inmoral y materialista". "Estábamos sobreactuando", han justificado, preguntados por los movimientos de mandíbula.

Luis Balcarce, jefe de redacción de Periodista Digital, ha entrado por teléfono para explicar los motivos de publicar este vídeo. "Queríamos que de una forma fácil nuestros lectores entendieran lo que pasa con el mercado de las hipotecas. El resultado nos encantó, porque era muy diferente y al estilo de Periodista Digital", ha asegurado.

"Nosotros esperábamos que el vídeo funcionara bien, pero no nos dio tiempo ni a subirlo a la página. Sólo lo habíamos subido a YouTube. Estábamos abrumados y muy contentos, ha agregado.

Balcarce ha asegurado que es "una falta de respeto que se diga que estaban bajo el efecto de sustancias" y ha confiado en que "con esto potencien su carrera".

Al final de la entrevista, Charro ha asegurado que padece TDH (déficit de atención) diagnosticado "desde pequeña" y que se medica.