Conoce al hombre que borró la cuenta de Twitter de Donald Trump durante 11 minutos

El pasado 2 de noviembre, durante 11 minutos, hubo algo de paz en el mundo.

Pasado ese breve lapso, la cuenta de Twitter de Donald Trump fue reactivada.

Twitter señaló que el borrado de la cuenta oficial del presidente estadounidense se había debido a la travesura de un empleado en su último día de trabajo.

Ahora, el hombre que logró que Trump dejara de tuitear durante unos minutos ha revelado su identidad y ha explicado el motivo por el que lo hizo en una entrevista en exclusiva para el medio digital TechCrunch.

Se llama Bahtiyar Duysak, es alemán con ascendencia turca y trabajaba en el Consejo de Confianza y Seguridad de Twitter en atención al cliente con un visado de trabajo y estudios. Su trabajo consistía en atender las alertas de los usuarios y las denuncias por comportamiento inadecuado, además de vigilar que no hubiera tuits ofensivos, ilegales ni otras formas de acoso.

En su último turno, alguien denunció la cuenta de Trump y, sin pensárselo dos veces, Bahtiyar Duysak puso en marcha los engranajes para desactivar su cuenta. Varias horas después, se dio cuenta de que había cometido un "error", sobre todo al ver el revuelo causado.

Me he sentido como Pablo Escobar y poco a poco se va haciendo más incómodo.

Duysak asegura que en ningún momento pensó que la cuenta de Donald Trump acabaría siendo desactivada, especialmente debido a la política de Twitter que protege los tuits considerados de interés periodístico, aunque puedan infringir sus términos y condiciones de uso.

Duysak, que ya ha regresado a Alemania, intentó huir de los focos durante un tiempo, pero al final decidió dar la cara para aclarar lo sucedido.

"Quiero seguir con mi vida normal y corriente. No busco aparecer en los medios de comunicación. No he cometido ningún crimen ni he hecho nada con mala intención, pero me he sentido como Pablo Escobar y poco a poco se va haciendo más incómodo", confiesa a TechCrunch.

Duysak comenta que no le interesa desarrollar su carrera profesional en el mundo de la tecnología, que prefiere las finanzas. Y añade seguidamente: "Pero me encanta Twitter y me encanta Estados Unidos".

A continuación puedes ver la entrevista (en inglés) a Bahtiyar Duysak:

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.