El momento más guarro de 'OT' que ha dejado a Noemí Galera con esta cara

Final del segundo pase de micros antes de la octava gala de Operación Triunfo. Los concursantes, con mayor o menor éxito, acababan de actuar ante sus profesores demostrando que habían conseguido aplicar (o no) lo que les habían enseñado durante la semana.

Tras las actuaciones individuales, era el turno de la actuación grupal. Cuando todos se estaban colocando para comenzar a cantar, algo pasó entre ellos.

"Silencio, chicos, por favor", pidió la directora de la Academia, Noemí Galera.

Pero las risas no paraban. "Es que, claro", dijo Nerea. "¿Qué pasa?", preguntó Manu Guix, director musical del concurso.

"¿Qué pasa? Te juro que yo no he sido", se oye comentar a Amaia. "¿Otra fuga? ¡Otra fuga!", reaccionó Vicky Gómez, profesora de baile.

Entonces llegó el turno de Galera. "No me lo puedo creer, ¿en serio?", preguntó.

"Te lo prometo, que últimamente yo no sé qué pasa", dijo Amaia con cara de 'yo no he sido' mientras Nerea, llorando de la risa, decía que "ayer igual y esta mañana, igual".

"A ver, un momento", interrumpió Galera. "Cuando no tengáis clase, haced lo que os dé la gana. Pero estamos en un pase de micros. Me parece, de verdad, que ya se nos está yendo muchísimo la pinza, ¿eh? Una cosa es que ya estamos en familia y mira, hay una confianza, pero ya que os tiréis un pedo aquí delante nuestro (sic), me parece ya... Me parece marciano que yo esté diciendo esto".

Finalmente todo terminó en risas y bromas entre ellos, hasta que Galera pidió de nuevo seriedad para seguir con el pase de micros.