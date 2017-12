La inesperada respuesta de Juan Echanove sobre su salida de 'Cuéntame'

El actor Juan Echanove estuvo en Menuda Noche, el programa de Juan y Medio en la televisión pública andaluza, para someterse a las preguntas de unos niños.

Echanove, que fue despedido de Cuéntame cómo pasó (TVE) aseguró en el mes de marzo que no se iba "por voluntad propia" pero que abandonaba la serie "lleno de agradecimiento y de fuerza", para terminar con un rotundo: "La vida sigue".

Ahora, casi diez meses después, Echanove ha respondido a una de las niñas que forman Menuda Noche sobre su salida de la serie.

"Cuéntame lo que te pasó en Cuéntame", quiso saber Mari Carmen.

"Yo hablo muy poco de esto, pero como eres tan guapa y me encanta que me hagas esa pregunta, a ti sí te voy a responder... No me acuerdo", aseguró Echanove.

"Un día me despierto y me tengo que ir a hacer una entrevista y me hacen la misma pregunta que tú y parece que 12 años de mi vida se han borrado", prosiguió.

Y remató: "Los personajes, de la misma manera que nacen y crecen al final tienen que desaparecer".