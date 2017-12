El vestido elegido por Cristina Pedroche para dar las Campanadas es ya una cuestión de estado. Lo es la noche del 31 de diciembre, pero también lo es los días previos y los posteriores a la cita. El debate está asegurado y a la colaboradora de Zapeando (laSexta) le gusta alimentarlo.

Hace unos días daba unas pistas falsas sobre el diseño que lucirá en sus cuartas campanadas y este lunes ha hablado de cómo han reaccionado quienes han tenido la oportunidad de verlo. Pedroche ha dedicado su último post en su blog de ¡Hola!, Campanadas, al misterioso vestido. "A estas alturas siempre pienso: '¿Me habré pasado?, ¿estará este vestido a la altura de los anteriores?, ¿gustará?, ¿se dará cuenta la gente de cuanto tiempo e ilusión he invertido en este vestido?...", escribe. "Entonces me entran muchísimos nervios y ansiedad para que llegue ya el día y lo podáis ver, jaja. (Ya sabéis que soy muy ansiosa 😁)".

"Ahora mismo hay muy muy pocas personas que lo hayan visto, y cuando lo hacen, alucinan", asegura la responsable de despedir el año junto a Alberto Chicote en Antena 3.

Tanto secreto tiene, según Pedroche, su lado bueno y su lado malo. "En el fondo me gustaría ir enseñando las fotos para que la gente me diera su opinión, y así no sentirme tan en el borde del precipicio (que yo voy a saltar igualmente, pero, ¿habrá gente debajo para recogerme? Jajaja)", asegura.

La presentadora, muy acostumbrada a las crítica, tras las edicionrd de 2014, 2015 y 2016, asegura estar "de los nervios" porque sabe que va a estar en el punto de mira, aunque se muestra tranquila: "El 31 de diciembre estaréis todos para sujetarme cuando salte (o eso espero, jajaja)".

¿Pistas del diseño? Más bien ninguna. Aunque ha habido alguna insinuación de cómo podía ser, la presentadora asegura que todo lo que se ha dicho es "más bien para despistar. El resto de cosas se las han inventado", escribe.

ACTUALIZACIÓN. Lo anunció el lunes y lo confirmó el martes. Pedroche sólo tiene pensado decir una cosa de su vestido de las Campanadas y es la marca. "Era imposible hacerlo con nadie que no fuera Hervé, el diseñador de Pronovias. Siempre consigue llevar mi idea loca (ya pasada por el filtro de Josie) a un nivel mágico", escribe en su artículo Repetimos felizmente en las campanadas.

En el texto explica cómo es el proceso de creación. "Le paso una idea clara pero con mil detalles y Hervé me escucha atentamente, lo mete todo en una batidora, mete sus polvos mágicos (que es básicamente su creatividad) y siempre acierta", asegura la presentadora, que reconoce que el vestido "no es nada sencillo... ¿o sí?".