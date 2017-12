EEUU veta una resolución en la ONU contra la decisión de Trump sobre Jerusalén

Estados Unidos vetó hoy una resolución respaldada por el resto del Consejo de Seguridad de la ONU para pedirle marcha atrás en su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

Catorce de los quince países del Consejo de Seguridad -incluidos los aliados más estrechos de Washington- apoyaron el texto, ilustrando el aislamiento estadounidense a raíz del anuncio del presidente, Donald Trump, sobre el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

El movimiento de Trump rompió con años de consenso internacional sobre la ciudad, cuyo estatus final debe ser acordado en un proceso de paz entre israelíes y palestinos, según Naciones Unidas. "Ningún país va a decir a Estados Unidos dónde podemos poner nuestra embajada", dijo hoy la embajadora estadounidense, Nikki Haley, tras vetar la resolución. Haley defendió que la medida de Trump es una decisión "soberana" de su país y que supone un "reconocimiento de lo obvio": que Jerusalén es la capital de Israel.

.@USUN Ambassador Nikki Haley: Given the chance to vote again on Resolution 2234, I can say with complete confidence that the United States would vote no; we would exercise our veto power. pic.twitter.com/HZQ2YcjdVs