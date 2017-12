El multimillonario canadiense Barry Sherman, fundador del grupo farmacéutico Apotex, y su esposa Honey murieron "estrangulados a la altura del cuello", según ha confirmado este domingo la policía tras practicar las autopsias a ambos cuerpos, que fueron hallados sin vida el viernes en la piscina cubierta de su mansión, situada en un lujoso barrio de Toronto.

Barry y Honey Sherman

Los cadáveres de Sherman, de 75 años, y su esposa, de 70, fueron encontrados por un agente inmobiliario, según revelaron fuentes policiales al periódico The Toronto Star. Los medios canadienses señalaron, citando fuentes policiales, que los cuerpos estaban colgados de la barandilla de la piscina y especularon con la posibilidad de que el magnate hubiera asesinado a su esposa y que después se hubiera ahorcado.

Sin embargo, los hijos de la pareja rechazaron esta hipótesis, que tildaron de "simples rumores", y demandaron una investigación más profunda. "Nuestros padres compartían un entusiasmo por la vida y un compromiso hacia su familia y su comunidad totalmente incompatible" con las versiones que circulan sobre "las circunstancias que rodean sus muertes", añadieron.

Exterior de la casa de Barry y Honey Sherman en Toronto (Canadá)

Aparentemente no hay señales de que las muertes hayan sido premeditadas o de que los Sherman sufrieran depresión. La pareja planeaba viajar a Florida para pasar allí con amigos las fiestas de fin año.

La policía canadiense ha pedido la colaboración ciudadana para esclarecer este suceso que ha conmocionado al país y a la élite política canadiense. El primer ministro, Justin Trudeau, manifestó en un tuit su tristeza por las "súbitas" muertes de la pareja, mostró sus condolencias y recalcó "la visión y el espíritu" de los fallecidos.

Sophie and I are saddened by news of the sudden passing of Barry and Honey Sherman. Our condolences to their family & friends, and to everyone touched by their vision & spirit.