🔴 EN DIRECTO- Junqueras espera "votar y ganar" y confía en poder acudir al Parlament

Casi 39.000 catalanes inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) han pedido ya votar por correo desde el extranjero, la mayoría de ellos afincados en países de la Unión Europea, Andorra, Suiza y Estados Unidos.

El candidato del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el exvicepresident Oriol Junqueras es "como el osito que todo el mundo quiso tener", por sus formas "cordiales" y ser una persona "muy agradable", y ha afeado por otro lado a la vicepresidenta del Gobierno por "alimentar el discurso" soberanista.

En declaraciones a Onda Cero, Iceta se ha referido a las palabras del candidato de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, ahora en prisión preventiva sin fianza, que ha señalado hoy en una entrevista que fue a prisión porque no se esconde y porque es "consecuente con sus actos".

#IcetaEnOndaCero : "Hay mucha gente que sabe qué quiere votar, pero no lo quiere decir. Esto se empieza a detectar en las encuestas. El jueves puede haber sorpresas". https://t.co/d58QQXgA2j #21D pic.twitter.com/MbXlZ1FOke

"Junqueras tiene un punto de razón, porque él se ha quedado y no ha salido disparado a otro lugar y ha hecho frente a las consecuencias de sus actos", ha admitido Iceta, que, al ser preguntado sobre por qué cala el discurso del líder de ERC, ha explicado que aprecia sus "formas cordiales" y "respetuosas".

"Él llegó a decir que 'junquerismo es amor'. Es una persona muy agradable en lo personal. Con perdón y que nadie se lo tome mal, es el osito que todo el mundo quiso tener. Tiene un mensaje inteligente de crecer desde el punto de vista independentista y de reconocer que no tienen mayoría suficiente y deben proyectarse más allá, evitando los brotes sectarios. Ahora, también es el mismo Junqueras que dijo que es una batalla del bien contra el mal, el extremo contrario".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bélgica -Toni Comín y Meritxell Serret de ERC y Lluis Puig y Clara Ponsantí, de PDeCAT- seguirán juntos los resultados de la noche electoral del 21 de diciembre en Bruselas, según han revelado fuentes de su entorno.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha difundido este lunes un vídeo en el que explica el proceso de celebración de las elecciones catalanas ante la convocatoria del 21D y subraya que en ellas "la fiabilidad y el rigor están garantizados".

Instituciones Penitenciarias han prohibido de forma expresa que el expresidente de la ANC y número dos de JuntsxCat, Jordi Sànchez, pueda recibir la visita o comunicarse con la candidata número 31 de la lista, Núria Guillaumes, al sospechar que grabó el audio que se difundió en un mitin el viernes.

Una manifestación independentista en la que participaron varias decenas de personas en Terrassa (Barcelona) proyectó imágenes de cargas del referéndum del 1-O en la fachada de la comisaría de la Policía Nacional del municipio, según los vídeos recogidos por Europa Press.

La número dos de la candidatura de ERC al 21D, Marta Rovira, ha afirmado hoy que sería "óptimo" que hubiese una presión desde "instancias internacionales" que "forzara" al Gobierno de Mariano Rajoy a "aceptar los resultados" de las catalanas, aunque las fuerzas independentistas obtuviesen mayoría absoluta.

Sentir la fermesa de l'Oriol des d'Estremera ens dóna forces! Ho farem per tu pic.twitter.com/EYC3TogNRD

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que las "evidencias" que se han ido conociendo de que las aspiraciones de los independentistas eran un "'fake' en toda regla" han reforzado la "necesidad ineludible" de que se aplicara el artículo 155 de la Constitución.

El 'número siete' de ERC por Barcelona, Toni Comín, ha asegurado este lunes que no reconoce su destitución como conseller de Salud de la Generalitar como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a pesar de que sí ha cobrado el "finiquito" que le corresponde por concluir la relación laboral.

El cabeza de lista de JuntsxCat a las elecciones, Carles Puigdemont, ha evitado este lunes las críticas a ERC porque el candidato republicano, Oriol Junqueras, "sigue siendo el vicepresidente de la Generalitat" al apuntar que debe defenderse hasta el último momento la continuidad de la institución.

"Esto no tiene nada que ver con nombres de personas. Si Pasqual Maragall o José Montilla se encontraran en la misma situación, yo defendería la misma posición. Esto va de la institución de la Generalitat", ha reivindicado en una entrevista en Rac1.

Para Puigdemont, lo que está en juego el 21 de diciembre "no es tanto si debe haber un 131 presidente de la Generalitat, y sí de cómo se escoge ese 131 presidente".

📌 EN DIRECTE -> @KRLS a @elmonarac1: "Les mateixes idees que et poden portar a ser president de la Generalitat no poden ser les mateixes que et poden portar a la presó" #21D https://t.co/i5FBcOilXW