Jordi Mollà pudo ser un actor de Perdidos. El catalán rechazó la oportunidad de participar en la sexta y última temporada de la serie de J.J.Abrams porque, como dijo en enero de 2010, no le apetecía pasarse siete meses en Hawái haciendo lo mismo. "Les dije que si fueran siete meses en Nueva York, en Roma, en Londres, en Los Ángeles... me lo hubiera pensado. Pero también creo que estar siete meses, que al final son nueve, haciendo lo mismo me da un poco de vértigo", aseguró entonces.

También dijo que era una decisión de la que estaba satisfecho. "Sólo una persona lo comprendió. De momento, no me arrepiento de nada", contó allá por 2010.

El discurso no es ahora igual. En su paso por Chester, el programa de Risto Mejide en Cuatro, el protagonista de películas como Nadie conoce a nadie, La buena estrella o Jamón. jamón confesó haberlo pasado mal tras esta decisión.

"No me explicaban nada, no sabía nada y me tenía que ir pasado mañana a Hawái... seis meses. Y con un contrato que igual me ataba años. No lo sé, no quise entrar. Me dijeron: 'Si quieres vegetar y escribir tus memorias, es perfecto'. Y pensé: 'Ni quiero vegetar, ni quiero escribir mis memorias'. Y lo pasé muy mal, créeme, sabía muy bien a qué estaba diciendo que no, pero es una intuición, es un feeling, de saber, esto sí. Es una decisión muy personal", contó.

"¿Es muy difícil juzgar lo que a uno le pasa por dentro, no?", le preguntó Mejide. "Claro, ahí es donde la cosa cambia, desde el sofá se ve todo muy fácil, pero luego hay que hacerlo. Las películas, las series... Todo cuesta horrores", le respondió el actor, que obró libremente pero que le ha costado horrores. "Obviamente, decir que no a eso es decir que no a todo lo que implica, ¿no?"