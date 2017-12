La insípida felicitación navideña de los duques de Cambridge

Ni posando en la nieve, ni en los alrededores de su residencia, ni en ningún salón de palacio, ni rodeados de adornos navideños, ni jugando con sus hijos... Los duques de Cambridge, Guillermo y Kate, han decidido felicitar la Navidad con una sencilla y sosa foto en la que posan, sobre un fondo gris, junto a sus hijos. Una escena familiar que tendría más de solemnidad que de cercanía y afecto si no fuese por los tiernos gestos de los príncipes Jorge y Carlota.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The image features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. The photograph was taken earlier this year by @ChrisJack_Getty at Kensington Palace. pic.twitter.com/p8jm6zDfl0