La Policía recuerda cómo hay que ceder el paso a los vehículos de emergencia y muchos le hacen este reproche

La Policía Nacional ha recordado en su perfil de Twitter cómo deben actuar los conductores cuando se encuentren en el camino de un vehículo de emergencia en servicio y con las luces activadas, pero el recordatorio no ha tenido el efecto esperado.

La de ceder el paso es una de las normas básicas del código de circulación pero, a juzgar por el tuit de la policía, no es tan respetada como debería:

El mensaje ha sido muy retuiteado y también ha generado algunos comentarios, en los que hay de todo. Quienes han agradecido la publicación, quienes han destacado la importancia de este gesto para salvar vidas... y también quienes han lanzado un reproche a los agentes y conductores de otros vehículos de emergencias:

Eso he de hacer muchas veces...y no por ambulancia, sino por la flipados que ni intermitente ni nah...a ver si @guardiacivil se pone sería con esos energúmenos y les multa y/o reprimenda!

Muy fácil...ahora sólo hace falta que los conductores de ambulancia (con los de policía no me ha pasado) también lo comprendan y avancen por el medio y no insistan en echarte de tu carril