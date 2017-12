La reflexión de Arrimadas sobre el debate que debería hacer pensar a todo el mundo

Da igual a qué partido apoyes el próximo 21 de diciembre en las elecciones que se celebrarán en Cataluña (si es que apoyas a alguno). Hay una reflexión de la candidata por Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha hecho en el debate electoral celebrado este domingo por la noche en La Sexta, que debería dar qué pensar a todo el país: en un debate electoral con los candidatos de siete formaciones políticas distintas sólo había una mujer.

Arrimadas culpaba de esto al presupuesto de la Generalitat. Opina que "no hay ninguna cosa positiva para los catalanes que nos haya traído este procés". "Lo que no voy a asumir es la tesis del nacionalismo de que todo lo malo que nos pasa a los catalanes es culpa de España", ha dicho, señalando que "en el presupuesto de la Generalitat de este año hay cero euros para guarderías públicas. Cero patatero". Y ha apuntado: "Luego no nos extrañemos de que cuando venimos al debate electoral entre los candidatos a la presidencia de la Generalitat. Hay que priorizar mejor".

Desgraciadamente, a pesar de que la candidata de Ciudadanos utiliza este argumento para reprochar la gestión del presupuesto de la Generalitat, es un hecho que se extrapola a toda la política española e internacional: el número de mujeres es muy inferior al número de hombres en los altos cargos de la política, a excepción de algunos países como Reino Unido o Alemania o de algunos ayuntamientos españoles como el de Barcelona o Madrid.