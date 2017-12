Primark lleva varios días triunfando en redes sociales con el anuncio de la venta en España de un producto que ya ha arrasado en otros países: la manta de Sirena.

Es, según la cadena, una manta de invierno pensada para utilizarla en el sofá o en la cama. El mensaje de Instagram en el que han anunciado el comienzo de la venta en España y otros países, como Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia o Portugal, tiene casi 400.000 reproducciones.

Los mensajes de clientes deseosos de hacerse con una de estas atípicas mantas no se han hecho esperar:

Donde puedo conseguir dos de estas mantitas con cola de sirena? Fui a valencia y a Castellon y no les qedaban. Me dicen q no saben si les entraran mas

zocarcar