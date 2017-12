Samanta Villar acudió al Chester, el programa de Risto Mejide en Cuatro, para hablar sobre su visión de la maternidad en un especial dedicado a la libertad.

La presentadora debatió con Mejide acerca de lo que había supuesto para ella el hecho de tener dos hijos de cómo su calidad de vida había ido a peor.

"Tú de repente sales y dices: todo lo que nos han dicho sobre la maternidad es mentira", empezó diciendo Risto.

"Yo entiendo que me puedan criticar si yo insultase a mis hijos o los maltratara públicamente, pero yo te estoy contando que a mis hijos los adoro y que son lo más importante de mi vida, aunque esto no me ciega a mí para decirte que es un sacrificio descomunal y que hay que prepararse bien porque te va a llevar al límite", aseguró.

La presentadora considera que si las personas no saben aceptar esa variedad "tenemos un problema como sociedad" y que son "las mujeres" las que tienen "ese problema"

Y destaca que de la maternidad siempre le han contado "lo bonito" y que hay toda una parte "de sacrificio", de "llevarte al límite". "Yo he llegado a tener dolor físico por agotamiento que si me lo llegan a contar antes yo me lo pienso tres veces", afirmó ante la mirada de Risto Mejide.

"En serio, ¿te lo habrías pensado?", preguntó el presentador.

"Si mi madre me hubiese dicho: ten en cuenta que al ser madre vas a cambiar de profesión, vas a dejar de ser periodista y vas a ser cuidadora, ¿lo quieres? y yo te digo que no", aseguró.

Y resaltó: "Yo no me hice cuidadora, no me hice enfermera, no me hice trabajadora social... no me interesa ese tipo de trabajo. Este trabajo, el de ser madres de 24 horas al día y 7 días a la semana, no remunerado, non stop y sin vacaciones".

"¿Eso no es muy egoísta?", preguntó Risto.

"Sí, puedes serlo. Pero por otro lado es: vive tu vida. Mis hijos tienen un año y medio. Estoy en el pozo, no me jodas. No te confundas, yo no he dicho que no me compense, lo que digo es que cuando yo llegué aquí dije 'por qué no me contaron todo esto", respondió Villar.

