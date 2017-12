Cepeda también opina sobre las valoraciones del jurado de 'Operación Triunfo'

Es el máximo nominado de Operación Triunfo 2017. Cepeda se juega continuar en la Academia en la siguiente gala y será la quinta vez que lo haga. El de Ourense lleva ya cuatro nominaciones seguidas y la situación le está empezando a desbordar.

Este martes, en la revisión de la gala 8, el concursante no pudo contener las lágrimas al hablar del jurado, al que muchos (incluido Manu Tenorio) acusan de un "partidismo descarado". "No estoy de acuerdo. Con todo el respeto del mundo, no estoy de acuerdo con la actitud que tienen conmigo y creo que nadie lo estaría", dijo a Noemí Galera y Manu Guix. "Me parece que un jurado tiene que ser imparcial y esto seguramente se lo acabe diciendo", aseguró.

Para Cepeda, lo que le molestó no fue la valoración de su actuación y la de Raoul, quien salió expulsado tras la gala, sino su actitud. "Hay gestos que a mí o a cualquier persona pueden hundirle", dijo "desde el respeto".

Se refiere a gestos como el de Mónica Naranjo que, insatisfecha con que el público salvase a Cepeda, se negó a decir unas palabras cuando el presentador Roberto Leal le pidió que lo hiciese. Prefirió girarse en la silla y resoplar.

A Cepeda, "totalmente de acuerdo con la decisión del jurado", no le gustaron "los gestos de frustración" por su permanencia en el concurso: "Eso se lo hacen a otra persona y está en la mierda ahora mismo". Ni que nadie de primeras (luego lo hizo Manuel Martos) quisiese juzgar su actuación, mientras que Mónica Naranjo sí que le dedicó palabras de cariño a Raoul.

Galera quiso quitarle hierro al asunto, mientras que Guix empatizó algo más. "Intentad que lo del jurado os resbale siempre, para bien o para mal. Os digan cosas buenas, os digan cosas malas... Son humanos, expresan sus emociones, igual que nosotros", le dijo. "Y no perdamos nunca la autocrítica, Luis, dales una buena actuación", le recomendó.