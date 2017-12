Mónica Naranjo ha vuelto ser objeto de críticas por gran parte de los espectadores de Operación Triunfo 2017. La artista ha hecho un gesto que muchos han considerado de desprecio hacia Cepeda, que se ha vuelto a salvar de la expulsión por cuarta vez.

Raoul tuvo que abandonar la Academia después de que la audiencia así lo decidiese.

Tras la marcha del catalán, los miembros del jurado fueron muy duros con Cepeda. "Tu actuación ha sido la peor de la noche", aseguró Joe Pérez-Olive.

Después de que el expulsado viese el correspondiente vídeo con sus grandes momentos dentro del programa, Roberto Leal, presentador de OT, instó a Mónica Naranjo a decir unas palabras, pero la cantante estaba de espaldas al público e hizo un gesto que no ha gustado a muchos espectadores.

El trato que parte del jurado dio a Cepeda también ha sido objeto de críticas entre los tuiteros que comentaban la gala mediante la etiqueta #OTGala8. Muchos interpretan que tanto Naranjo como Olive menospreciaron la opinión del público.

Mónica Naranjo, que hace escasos días expresaba su repudio hacia los haters, hoy ha hundido a una persona. Cepeda no es culpable de que le salven. Si Mónica exige respeto para el jurado, que empiece a respetar al público. #OTGala8

La prepotencia del jurado de #OTGala8 , despreciando la opinión del público solo se entiende desde el divismo. El jurado nomina y el público salva. Que parte no ha entendido Mónica Naranjo del concurso?

Dar gracias si hoy Mónica Naranjo no le escupe a Cepeda, de verdad esta tia no tiene respeto ninguno xd #OTGala8

#OTGala8 que groseros han sido monica naranjo y joe con cepeda, yo me negaria a volver a escucharles

mirad que a mí Cepeda no me gusta, pero vuestra actitud con él hoy ha sido DE VERGÜENZA. le habéis hundido. se os ha caído el respeto y la delicadeza por una alcantarilla. para decir lo que pensáis hay MIL FORMAS y esa no era PARA NADA la correcta. @monicanaranjo @ joe #OTGala8