🔴 EN DIRECTO- Puigdemont: "Estoy en Bélgica para plantar cara a los que han destituido al Govern"

La Fiscalia del Tribunal Supremo solicita a la Sala de lo Penal de este órgano que desestime el recurso de apelación en el que el exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras pide que se modifque la medida de prisión provisional que pesa sobre él desde el 2 de noviembre por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el proceso que concluyó con la declaración unilateral de independencia.

Fuentes fiscales estiman que los argumentos contenidos en el auto judicial recurridos siguen siendo plenamente válidos, por lo que no deben modificarse las medidas cautelares aplicadas.

La defensa de Junqueras solicita a la sala de apelaciones del Supremo --que es la que debe revisar las decisiones del instructor, Pablo Llarena-- que excarcele a su cliente para que pueda poder participar en los actos de la campaña electoral del próximo 21-D y alega, entre otros argumentos, que su permanencia en prisión "está ya teniendo efectos muy relevantes en la conformación libre de la voluntad popular a través de las elecciones".

Un total de 3.073 empresas trasladó su sede social desde Cataluña a otras regiones de España entre el 2 de octubre y el 18 de diciembre, aunque ese último día se registró el mínimo diario de salidas, un total de 11, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España.

De esta forma, la fuga de empresas de Cataluña ha sobrepasado la barrera de los 3.000 traslados en poco más de dos meses y medio desde la celebración del referéndum de independencia y a apenas tres días de las elecciones convocadas el próximo 21 de diciembre, aunque los traslados han disminuido en las últimas semanas desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Los días que menos traslados se han registrado han sido este lunes 19 de diciembre, con solo 11, y el lunes anterior, con 16 salidas. Por el contrario, los días con el mayor número de cambios de sede tuvieron lugar el 19 de octubre, con 268 compañías; el 9 de octubre, con 212 entidades salientes, y el día 10 de octubre, con 177 empresas.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha estimado el recurso que presentó Cs contra la decisión de la Junta Electoral de Zona de Barcelona sobre retirar una bandera de España y Cataluña de su despacho en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), porque 'las banderas o símbolos oficiales no son de carácter partidista', por lo que revoca el anterior acuerdo.

Lo ha anunciado en declaraciones a los medios este martes la candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, que ha criticado que los socialistas, que gobiernan en el municipio, demostraron estar confundidos al llevar el asunto a la Junta Electoral: 'Las banderas que son de todos los catalanes podrán lucir de nuevo en nuestro despacho'.

El vicepresidente de la Generalitat cesado y líder de ERC, Oriol Junqueras, ya ha votado en las elecciones del 21 de diciembre, a las que concurre como presidenciable.

Fuentes del partido han explicado a Europa Press que pidió emitir su voto desde el centro penitenciario de Estremera, en el que se encuentra en prisión preventiva, y que este lunes informó a su entorno que lo había logrado.

Él mismo explicó el lunes en declaraciones a Rac1 desde la cárcel que había realizado todas las gestiones correspondientes para votar desde la cárcel y confió en poder "votar y ganar" las elecciones de este jueves.

La principal candidata de ERC en las elecciones catalanas del 21D, Marta Rovira, ha denunciado hoy ante la prisión de Estremera que el líder de su partido, Oriol Junqueras, permanezca encarcelado sin juicio, y ha pedido "más democracia" para resolver los conflictos mediante el diálogo.

ERC ha cerrado hoy su campaña electoral mediante un acto reivindicativo realizado a escasos metros de la prisión de Estremera (Madrid) en la cual está ingresado desde el pasado 2 de noviembre el líder de ERC y exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, investigado por rebelión y sedición.

Marta Rovira, que además de ser la secretaria general de ERC es la 'número dos' de la candidatura encabezada por Junqueras, ha lamentado que este último no haya podido realizar campaña y defender el programa electoral "en igualdad de condiciones" que el resto de candidatos.

Una decena de militantes de la organización ultraderechista "Hogar Social" han proferido gritos como "Cataluña es España", "Puigdemont a prisión" o "dónde está el osito", mientras que los candidatos de ERC llevaban a cabo el acto reivindicativo.

El secretario general del PSOE ha señalado que no sólo se puede combatir "defendiendo la idea contraria" de la oposición. "La tarea que va a tener el próximo presidente de la Generalitat es unir lo que el independentismo ha separado, la convivencia y la cohesión social", ha opinado.

En cuanto al artículo 155, ha señalado que se trata de "un instrumento para desbloquear una situación a la que nos llevaron los independentistas y recuperar la normalidad".

Reconciliació però amb un bany de realitat. No dir mentides com: Europa en espera amb els braços oberts, hi ha molts països esperant, tot estava preparat per la república... i no era senzillament cert.

