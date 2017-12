Esta chica protagoniza un momento sin precedentes en 'First Dates': queda a cenar con su ex

El programa de Cuatro First Dates ha vivido un momento sin precedentes: el que han protagonizado Ivana, de 22 años, y su exnovio Unai, ambos estudiantes de Filosofía.

"Lo dejamos porque Unai no se encontraba en un buen momento y era complicado tener una relación. Quedamos como amigos", explicó la chica antes de reconocer que se ven habitualmente y que desde entonces no han estado con nadie ninguno de los dos, lo que no les ha permitido desconectar: "Si además nos vemos es complejo rehacer la vida".

Lo curioso de la situación es que mientras la chica conocía todos los detalles de la cita, Unai no tenía ni idea de a quién se iba a encontrar: "Soy la Galga", le dejo escrito Ivana en una nota a Unai como carta de presentación.

Ivana rompió una relación el pasado verano y hoy viene para tener una cita con él. ¿Tendrá Unai ganas de retomar la relación? #FirstDates511 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/a0ORcKEd3a 18 de diciembre de 2017

Antes de descubrir el pastel Unai se presento como rancio en sus gustos, de hablar pedante y bisexual "con todo lo que recoge esto, me gustan las personas".

Cuando vio la nota de La Galga, ya supo lo que se iba a encontrar: "La Galga es mi amiga y estuvimos un tiempo juntos. Seguimos siendo amigos y quedamos de vez en cuando a tomar un café... Sí quiero cenar con ella. Nos llevamos muy bien además", explicó Unai, antes de describir la cita como "rara y nostálgica". .

"Es nuestra 'segunda primera cita'", explicó un sonriente Unai, quien dejó claro que no sabe si Ivana será "la mujer con la que compartir mi vida", pero "que vamos a ser amigos toda nuestra vida, seguro".

Ivana y Unai se quieren seguir viendo, sin etiquetas, pero juntos... Y con eso ya nos hacen felices #FirstDates511 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/RB3f1bRj5c — First dates (@firstdates_tv) 18 de diciembre de 2017

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard